Leonardo Semplici nuovo allenatore dello Spezia, è ufficiale: il contratto dipende dalla salvezza Lo Spezia ha ufficializzato il nuovo allenatore che sarà Leonardo Semplici. A lui toccherà l’eredità di Luca Gotti, esonerato pochi giorni fa.

A cura di Marco Beltrami

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. Non ci sono più dubbi sul futuro della panchina del club bianconero che ha sciolto gli indugi, ufficializzando il sostituto di Luca Gotti esonerato nei giorni scorsi. Nuova avventura professionale per il tecnico fiorentino, la terza in Serie A. Le modalità di prolungamento del contratto dipenderanno dalla salvezza.

