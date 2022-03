Leonardo attacca Ibrahimovic: “Non vale la pena rispondergli, aspetto solo che mi ringrazi” Nella sua autobiografia Zlatan Ibrahimovic aveva attaccato il Paris Saint Germain. Il d.s. Leonardo ha replicato in modo piccato allo svedese: “Deve ringraziarmi”.

A cura di Alessio Morra

Ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe il direttore sportivo del Psg Leonardo. Il brasiliano non si è nascosto ha parlato di tanti argomenti, anche spinosi. L'ex Milan ha garantito che Mbappé firmerà il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain: "Abbiamo delle possibilità per il rinnovo di Kylian, vogliamo metterlo nelle condizioni migliori per diventare un campione assoluto. L'ultima cosa che metteremo sul suo contratto sarà l'importo dello stipendio. Penso che per mettere la cifra ci vorranno due minuti". Poi ha parlato di Neymar: "Pensate che un calciatore possa stare al vertice per oltre dieci anni se non è professionale", di Zidane: "Non lo abbiamo mai contattato, Pochettino non ha mai chiesto di andare via. Noi con lui parliamo di tutto" e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, e le parole non sono state dolci.

L'attaccante svedese nell'autobiografia ‘Adrenalina' non aveva lesinato critiche al Psg, che aveva accusato di essere un club ‘indisciplinato', come ha dichiarato anche il belga Meunier. Leonardo quelle accuse le respinge con forza e a Ibra dice: "Dov'è l'indisciplina? Non vale nemmeno la pena di rispondere".

Poi il brasiliano si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci sarà una ragione se ogni volta che un giocatore lascia il Paris Saint Germain poi non può smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire qui. Zlatan ha chiesto varie volte di tornare al Paris Saint Germain. Sto ancora aspettando un'intervista in cui ringrazi pubblicamente questo club per ciò che ha fatto per la sua carriera. Il Paris Saint Germain esisterà prima e dopo lui".