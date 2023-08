L’entrata a gamba tesa è pericolosissima, colpisce l’avversario in pieno volto: un intervento folle La Carabao Cup si apre con un episodio tremendo: intervento durissimo in Colchester-Cardiff, con Tovide che ha colpito l’avversario in pieno volto e ha rischiato di fargli malissimo. Inevitabile l’espulsione.

A cura di Vito Lamorte

In Inghilterra si stanno giocando le prime partite della Carabao Cup e tante squadre delle leghe minori si stanno dando battaglia per provare ad arrivare più avanti possibile nel torneo nazionale.

Una delle sfide più attese era quella tra Colchester United e Cardiff City, che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa ai calci di rigore per 3-0 dopo uno scoppiettante pareggio per 2-2 nei 90′. A fare notizia, però, in questa gara oltre all'andamento scoppiettante e la definizione ai rigori ci ha pensato Samson Tovide.

Il giocatore del Colchester si è reso protagonista di un terribile intervento su un avversario colpendolo in pieno volto e facendo temere il peggio a quanti hanno visto in presa diretta l'entrata.

La squadra di Ben Garner ha subito due gol in 35 minuti, ma è riuscita a pareggiare i conti già prima dell'intervallo con le reti di John Akinde e del nuovo acquisto Joe Taylor.

La gara si avviava verso gli ultimi minuti, fino a quando Tovide è stato espulso per il suo sconsiderato intervento e per quella che si candida ad essere uno dei falli più brutti e duri di questa stagione.

La palla era stata rilanciata dal portiere e l'attaccante del Colchester si è lanciato in aria nel tentativo di controllarla: il diciannovenne è entrato in maniera sconsiderata per cercare di fare suo il pallone con il piede destro la sua scarpa è finita sulla faccia di Jamilu Collins.

Una vera e propria mossa di kung-fu per Tovide, che non si è minimante accorto dell'avversario e non è riuscito a ritirare la gamba dopo averla mandata in estensione per prendere al volo il rilancio del suo portiere. Un bruttissimo intervento che non poteva che essere punito con il cartellino rosso.

Sicuramente Tovide non voleva far male Collins ma il suo intervento è pericolosissimo e allo stesso tempo folle per modalità e impatto.