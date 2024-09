video suggerito

L'Empoli ferma anche la Fiorentina, adesso è in zona Europa: soltanto 0-0 al Castellani La Fiorentina torna a casa solo con un pareggio contro l'Empoli che continua a stupire in Serie A: la squadra di D'Aversa è imbattuta e vola al sesto posto in classifica.

A cura di Ada Cotugno

Ancora una volta l'Empoli si dimostra avversario tosto e rognoso per tutte le squadre della Serie A: al Castellani gli azzurri strappano un pareggio alla Fiorentina nel derby toscano, una partita dove di sicuro non fioccano le emozioni ma che serve alla squadra di D'Aversa per restare nella scia positiva di questo avvio di campionato dove in sei partite non è ancora arrivata la sconfitta. L'Empoli può gongolare per un altro punto raccolto per la strada che la porta al sesto posto, nel pieno di una zona Europa che fa già sognare.

La tenacia dell'Empoli

Le primissime battute di questa stagione ci avevano fatto intuire cosa sarebbe stato l'Empoli in questo campionato. Assieme alla Juventus è l'unica squadra ancora imbattuta in campionato, una medaglia da appuntarsi bene al petto dato che nel suo cammino fin qui ha incontrato anche squadre come la Roma e la stessa Juve. Avversari di grande caratura che non sono riuscita a spuntarla contro i toscani che anche contro la Fiorentina hanno disegnato la stessa partita di determinazione e sacrificio.

Nel primo tempo hanno gestito bene il possesso palla degli avversari che cercavano un varco per provare a colpire nel momento opportuno. E anche nella ripresa, quando la Viola ha alzato i ritmi e la sua pericolosità, i ragazzi di D'Aversa sono rimasti imperturbabili e sempre molto ordinati, capaci anche di far partire qualche azione pericolosa sugli esterni.

La maledizione del Castellani per la Fiorentina

È dal 2017 che la Fiorentina non vince una partita in casa dell'Empoli. Un dato significativo che sembra quasi una maledizione per la Viola che ancora oggi non è riuscita a sfatare questo tabù ormai fastidioso: qualche tentativo soprattutto nella ripresa c'è stato, ma troppo poco per sperare di espugnare il Castellani contro un avversario in piena fiducia e che sta vivendo un momento decisamente positivo.