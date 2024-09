video suggerito

L’Empoli batte il Cagliari in trasferta nell’anticipo, vola al terzo posto (momentaneo) I gol di Colombo ed Esposito (0-2) sono una sentenza per i sardi, che al termine della quinta giornata di campionato potrebbero addirittura ritrovarsi ultimi in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Empoli vince a Cagliari (0-2) nell'anticipo della quinta giornata di campionato e mette al sicuro una vittoria che in chiave salvezza vale tantissimo anche se la stagione è appena iniziata, perché ottenuta sul campo di una diretta concorrente. Dopo il pareggio ottenuto contro la Juve, il blitz in Sardegna è pesante. Tre punti che addirittura proiettano i toscani al terzo posto provvisorio e lasciano i rossoblù penultimi con appena 2 punti, con il rischio di ritrovarsi desolatamente in coda al termine del turno.

L'andamento del match racconta che è la squadra di D'Aversa a tenere il gioco in mano tanto che, al primo vero affondo, passa subito in vantaggio. A sbloccare l'incontro è Colombo (33°): perfetta la conclusione dell'attaccante che capitalizza una palla filtrante di Anjorin. La difesa del Cagliari è tagliata fuori, la conclusione è una sentenza per Scuffet. Il vantaggio ospite è una mazzata per i padroni di casa, la cui reazione è affidata a un sinistro di Deiola neutralizzato da Vazquez. Sarà ancora lo stesso Deiola ad andare vicinissimo al pareggio ma troverà sulla sua strada di nuovo l'estremo difensore ospite in giornata di grazia. Beffa a metà: fosse stato gol, sarebbe stato annullato per un fallo commesso nella stessa azione da Piccoli su Ismajli.

In apertura di ripresa l'Empoli cala il sipario sull'incontro con il raddoppio: cross di Pezzella da sinistra sul secondo palo verso Esposito che stoppa il pallone e batte a rete di destro. Scuffet se la cava come può, ma sulla ribattuta arriva ancora l'attaccante che questa volta la mette dentro di sinistro. Il Cagliari si aggrappa all'orgoglio, non basta per evitare una sconfitta pesante.