video suggerito

Lemperle si ubriaca e finisce in ospedale dopo un’aggressione: scandalo per la stella del Colonia Il miglior attaccante del Colonia è stato al centro di un’accesa lite nella serata di domenica: è stato aggredito da alcuni uomini mentre era ubriaco alle porte di un noto locale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Colonia è rimasto sconvolto per l'incidente capitato a un suo giocatore: Tim Lemperle, uno dei migliori del club, è stato aggredito nella serata di domenica da alcune persone al culmine di una lite alle porte di un noto locale a Rodenkirchen. Ne è uscito con il naso rotto e delle ferite al volto che gli impediranno di giocare una partita cruciale per la promozione in Bundesliga in programma il prossimo weekend.

Secondo le informazioni riportate dalla Bild il giocatore si trovava fuori con degli amici quando si è acceso un diverbio alla rimessa di barche "Rhein Roxy", rinomata location per eventi. Lemperle era visibilmente ubriaco anche se all'inizio la situazione sembrava calma, ma poi è degenerata all'improvviso fino a sfociare nello scontro fisico. Sull'accaduto stanno indagando le autorità locali.

La stella del Colonia finisce in ospedale

In questa stagione Tim Lemperle era diventato il giocatore più importante del Colonia nella corsa alla promozione in Bundesliga con 10 gol e 6 assist tutti pesantissimi. Ma il classe 2002 non ci sarà nella partita decisiva contro il Kaiserslautern dopo i fatti che sono accaduti lo scorso weekend: l'attaccante è stato aggredito alle porte di un noto locale, in visibile stato di ubriachezza, ed è finito in ospedale con il naso rotto e diverse ferite sul volto. Si trovava in una rimessa per barche quando ha discusso con un altro uomo, anche se all'inizio sembrava una controversia pacifica.

Verso le 21 di domenica l'uomo è tornato da Lemperle con dei rinforzi e lì è cominciata la rissa: il giocatore ha avuto la peggio ed è stato trasportato subito in ospedale dove ha trascorso la notte e dove hanno scoperto anche che era completamente ubriaco. L'allenatore del Colonia Funkel non ha ancora avuto modo di parlare con il suo attaccante che era assente nell'allenamento di oggi. Probabilmente non tornerà più in campo fino alla fine della stagione e salterà la partita decisiva che potrebbe decretare la promozione dei tedeschi.