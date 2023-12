L’emozionante reazione dei genitori di Simic al 1º gol col Milan: ripagati i sacrifici di una vita Jan-Carlo Simic è stato il protagonista del secondo gol in Milan-Monza. Entrato al 23′ al posto dell0infortunato Pobega, al 41′ ha bagnato l’esordio in Serie A segnando. Per l’incontenibile commozione di mamma e papà, presenti a San Siro.

A cura di Alessio Pediglieri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Straordinaria giornata per Jan-Carlo Simic che ha esordito in Serie A per Milan-Monza andando subito a segno per il momentaneo 2-0 rossonero poco prima della fine del primo tempo. Per la gioia del diciottenne in campo ma anche per i genitori che hanno seguito l'incredibile evolversi di eventi, credendo a stento di quanto stava accadendo a San Siro.

Prima la convocazione in prima squadra per la sfida di campionato contro il Monza, per la 16a giornata di Serie A. Poi la chiamata in campo al 23′ minuto a seguito dell'improvviso infortunio di Pobega, costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare. Infine, la rete del 2-0 segnata proprio da Simic su assist di Leao che spalanca le porte della vittoria per i rossoneri. E del paradiso per il giovanissimo difensore e la sua famiglia.

Se infatti è diventato subito virale il festeggiamento dei compagni rossoneri verso il classe 2005 subito dopo la rete sottoporta su assist ficcante di Leao in area di rigore, altrettanto ha fatto la irresistibile gioia di mamma e papà, immortalati in tribuna a San Siro, quasi increduli di quanto appena visto. Tutto videoregistrato e messo in rete che riprende il "dietro le quinte" di quanto stava avvenendo in campo in un concatenarsi di eventi a dir poco unici e certamente da ricordare per sempre.

Lo straordinario pomeriggio del difensore centrale classe 2005 inizia quando Stefano Pioli decide di inserirlo di fronte al KO di Pobega: la scelta obbliga a dover rivedere l'intero assetto della squadra ma il tecnico non ha dubbi. Preferisce un difensore in più per un centrocampista in meno, provando nuovi equilibri. E così Jan-Carlo Simic senza potersi scaldare, a freddo, si prende l'esordio più inaspettato di sempre ed entra al 23′ di Milan-Monza. E l'intuizione di Pioli si dimostra perfetta: dopo solo 18 minuti il ragazzone di orginu serbe e di passaporto tedesco infila il 2-0.

Apoteosi a San Siro e incredulità dei genitori di Simic che in tribuna si alzano a festeggiare per poi coprirsi bocca e occhi in segno di assoluta incredulità per quanto compiuto dal proprio figlio. Emozione, orgoglio, entusiasmo e commozione in una girandola di sentimenti che solamente un papà e una mamma possono provare. Lacrime mal celate e giustificate da una giornata da incorniciare e che potrebbe diventare l'inizio di una favola più grande.

Non a caso su Simic il Milan ci sta credendo da tempo, prelevandolo ancora giovanissimo dalla Germania e strappandolo allo Stoccarda, club che l'ha cresciuto calcisticamente. Un centrale che può diventare un elemento importantissimo per il futuro del Milan, anche a fronte dei tanti infortuni stagionali ma anche a lungo termine perché è una delle colonne della Primavera di Abate. Anche grazie ad una ottima stagione di Simic, l'anno scorso la squadra giovanile rossonera ha raggiunto la semifinale di Youth League da protagonista, con il centrale difensivo che ha collezionato otto presenze e un gol, contro il Chelsea. Tutti elementi che ne delineano un talento da preservare, custodire e crescere. E fare esordire, visti gli ottimi risultati