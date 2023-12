Ennesimo infortunio per il Milan: Pobega esce con le mani sul volto, poi nel finale KO anche Okafor Tommaso Pobega ha accusato un problema muscolare al 23′ di Milan-Monza: dolore immediato e mani sul volto per il centrocampista rossonero. Un infortunio che ha costretto Stefano Pioli al cambio in mediana inserendo il giovanissimo Simic, classe 2005. Nel finale, altro KO: Okafor uscito dopo soli 13 minuti.

Brutte notizie, malgrado il risultato che sorride al Milan contro il Monza, per la formazione di Stefano Pioli che deve fare fronte all'ennesimo infortunio stagionale. A uscire solo dopo 24 minuti di gioco è Tommaso Pobega che ha accusato un risentimento muscolare. Per il centrocampista rossonero mani nei capelli e sostituzione obbligata con il tecnico costretto a inserire in mediana un giovanissimo Jan-Carlo Simic, classe 2005.

Un altro infortunio ed emergenza continua per il Milan che a San Siro è riuscito ad approcciare alla perfezione la partita contro il Monza, trovando subito il gol grazie ad uno strepitoso assolo di Reijnders che, palla al piede ha tagliato in due la difesa brianzola infilando un incolpevole Di Gregorio. Una partenza che ha entusiasmato i tifosi in uno San Siro tutto esaurito con il Milan che ha sfiorato ripetutamente un meritatissimo raddoppio che non è arrivato grazie a strepitosi interventi del portiere ospite. Ma al 23′ minuto si è dovuto assistere all'ennesimo contrattempo.

Tommaso Pobega, preferito nell'undici titolare da Pioli per rinforzare il centrocampo, tra i reparti più martoriati dagli infortuni, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo aver accusato un problema muscolare. Dopo un rilancio sbagliato da parte del centrocampista, è stato lo stesso allenatore rossonero ad accorgersi che qualcosa non stava andando nel verso giusto. E così visto Pobega lamentare un problema fisico ha subito mandato a scaldare il giovanissimo Simic, entrato in campo. E che bagna il proprio esordio nel modo più bello: col gol del raddoppio.

Per il Milan, già falcidiato da tantissimi infortuni dall'inizio di questa stagione, l'ennesima tegola che cade sulla testa di Pioli e del suo staff che sono sempre più sotto la lente di ingrandimento con una serie infinita di stop che sta pregiudicando la stagione. Con il Monza, in panchina sono stati portati diversi giocatori Under19: oltre a Simic, anche Luka Romero, Clinton Nsiala, Lapo Nava e Davide Bartesaghi.

Nel finale di partita ancora un'altra tegola con l'infortunio di Okafor che era appena entrato. Al 67′ lo svizzero entra in campo al posto di Leao e al 76′ trova il gol dopo una strepitosa azione rossonera che infila il 3-0 al Monza: Reijnders si inventa un passaggio geniale per Giroud che spalle alla porta offre l'assist perfetto per Okafor che festeggia il tris. Felicità e gloria che svanisce quasi subito con la seconda nota stonata di giornata: all'80' prova una giocata ma si tocca subito la coscia. Per lui nulla da fare, verrà subito sostituito.