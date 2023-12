Incredibile esordio con gol di Jan-Carlo Simic nel Milan: contro il Monza entra e segna subito Per il giovanissimo Jan-Carlo Simic un debutto con il Milan da ricordare per sempre: contro il Monza entra al 23′ per sostituire l’infortunato Pobega e 18 minuti più tardi sigla il 2-0 rossonero su assist di Leao.

A cura di Alessio Pediglieri

Jan-Carlo Simic ha bagnato il proprio esordio ufficiale in Serie A con il Milan nel migliore dei modi, segnando subito. Lo ha fatto al 41′ del primo tempo del match contro il Monza a San Siro, dopo essere entrato in campo al 23′ a seguito dell‘infortunio di Pobega. Per il diciottenne rossonero un momento di straordinaria felicità con una zampata vincente su un crosso a centro area di Leao che ha spinto il Milan sul 2-0.

Doveva restare in panchina nelle scelte tattiche di Stefano Pioli che contro il Monza ha dovuto fare fronte ai tantissimi infortuni con una mediana in cui ha riproposto dal primo minuto Tommaso Pobega per sostituire l'ultimo in ordine temporale dalla lista degli indisponibili, Musah. E invece, il destino ha voluto che Jan-Carlo Simic avesse un ruolo da protagonista nel lunch-match della 16a giornata di campionato di Serie A, a San Siro contro il Monza. Perché qualche istante subito dopo il suo inserimento, il Milan ha trovato il raddoppio proprio con il diciottenne che è stato sommerso dall'ovazione dei suoi tifosi e dall'abbraccio dei suoi compagni di squadra.

Chi è Jan-Carlo Simic, il difensore dalla doppia nazionalità dal fisico prepotente

Classe 2005, appena 18enne, Simic ha un buon passato calcistico che gli ha permesso da subito di ottenere una importante esperienza. Nato in Germania, ma di chiare origini serbe è in possesso della doppia nazionalità e ha potuto formarsi all'estero, nella scuola giovanile dello Stoccarda dove ha iniziato a tirare calci al pallone nel 2016. Forza fisica non indifferente e qualità da centrale difensivo puro, Simic ha bruciato le tappe e così dopo essersi ritagliato spazi importanti nel club tedesco nel 2022 è stato individuato dagli scout rossoneri che lo hanno voluto nella Primavera del Milan.

Leao festeggia il gol di Simic che ha esordito nel Milan in Serie A nel modo più bello

Una intuizione importante con il classe 2005 che ha potuto farsi notare anche tra i giovani rossoneri con qualità più che interessanti: ruolo naturale da centrale di difesa ma con buona visione di gioco, sfruttando anche una non indifferente mole fisica. Così, Stefano Pioli, dopo averlo testato nel precampionato estivo non ha avuto esitazione a chiamarlo in prima squadra davanti alla incredibile serie di infortuni che sta caratterizzando in negativo la stagione del Milan. E con il Monza l'ha portato prima in panchina, poi lo ha inserito davanti all'infortunio di Pobega, rivedendo lo schema tattico in corsa. In cui Simic ha saputo primeggiare trovando la rete del raddoppio rossonero, la sua prima in assoluto in Serie A, bagnando nel modo migliore una giornata perfetta.