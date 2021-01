Paolo Dal Pino ha accettato il rinnovo del proprio incarico in seno alla Lega Serie A dopo la votazione che lo aveva rieletto presidente. Il manager milanese, che era stato al centro della rielezione nell'Assemblea di Lega dello scorso giovedì ha inviato una lettera ai 20 presidenti della massima serie. Subito dopo il voto a suo favore, lo stesso Del Pino aveva presentato alcuni dubbi e una riserva nell'accettare l'incarico, sciolti oggi con parole distensive e volte all'unità di intenti.

La conferma di Dal Pino come presidente di Lega è un punto di nuovo inizio per il calcio italiano e della Lega Serie A alla ricerca di una unità oramai perduta e messa sotto scacco dalla pandemia. In questi giorni, in programma tra mercoledì e giovedì prossimo ci sono altre due assemblee in cui i club saranno chiamati a votare sulla trattativa con i fondi e verranno aperte le buste relative alle offerte per i diritti tv del triennio 2021/24.

"Sono onorato dalla responsabilità che mi è stata corrisposta ancora" ha detto Dal Pino nella lettera inviata alle società e ai loro presidenti di Serie A che lo hanno rieletto. "E' una conferma del ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei Club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020. Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e la Serie A su scala globale".

Dal Pino era stato eletto non all'unanimità ma con una maggioranza importante: 14 voti a favore ma subito non aveva accettato l'incarico. Aveva chiesto tempo per decidere se accettare o meno la carica e solamente oggi ha tolto le proprie riserve e ha inviato una lettera ai 20 presidenti della massima serie, spiegando la sua visione per i prossimi anni che saranno fondamentali per il rilancio del movimento calcistico italiano.