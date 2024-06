L’eccezionale coreografia crolla sui tifosi, è un inferno: i calciatori diventano soccorritori Inferno in Olanda prima della partita tra Stevo e Twente, a causa del crollo della coreografia dei tifosi ospiti. Numerosi i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Scene infernali in Olanda in occasione del match tra Stevo e Twente. I tifosi ospiti infatti sono stati travolti in curva dal crollo della coreografia preparata per l'occasione. Numerosi i feriti, con i calciatori che si sono dovuti aggiungere ai soccorritori per cercare di aiutare il pubblico. La partita è stata annullata.

Cosa è successo tra Stevo e Twente, crolla la coreografia dei tifosi

Il terribile incidente si è verificato negli attimi immediatamente precedenti all’inizio dell’amichevole. I tifosi del Twente hanno deciso di creare un’atmosfera eccezionale, con una coreografia imponente e fumogeni rossi. Per questo si sono avvalsi dell’ausilio di una gru per reggere non solo uno striscione, ma anche delle gigantografie con loghi e calciatori del passato. Tutti sono rimasti inizialmente impressionanti della curva del piccolo stadio, vestita a festa, giocatori compresi. Lo stupore però in pochi secondi si è trasformato in orrore, quando la coreografia si è di fatto piegata su se stessa, a causa del peso eccessivo.

Tifosi intrappolati sotto la coreografia, diversi feriti

L'impalcatura di ferro che sosteneva il tutto si è rotta, cadendo proprio sopra i centinaia di tifosi posizionati sotto. Una scena tremenda che ha scatenato il panico. Persino i giocatori hanno iniziato a correre verso la curva per cercare di soccorrere i sostenitori, e aiutare gli addetti ai lavori. Una situazione quasi apocalittica che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Circa una decisa di persone sono rimaste ferite, anche in modo grave, ma nessuna di loro è in pericolo di vita. Mentre l'amichevole veniva annullata, soccorsi repentini in campo, con l'arrivo anche dell'elisoccorso.

Secondo le prime informazioni fornite dal Twente, tutti i feriti sarebbero coscienti: "Quando sono arrivati ​​i giocatori dello STEVO e dell'FC Twente, lo striscione con l'impalcatura è caduto sui tifosi che stavano dietro una delle porte. Siamo in stretto contatto con i sostenitori che hanno organizzato la campagna atmosferica, con STEVO e le autorità. Insieme esaminiamo come ciò sia potuto accadere. Per ora tutta l'attenzione è focalizzata sui tifosi feriti e sulle altre persone direttamente coinvolte".

Anass Salah-Eddine, giocatore dell'FC Twente ha raccontato alla stampa locale l'incredulità iniziale sua e dei suoi colleghi : "All'inizio pensavamo che fosse previsto nella coreografia, ma poi abbiamo capito. Siamo subito corsi sul posto, e abbiamo sentito le urla delle persone. La situazione era molto poco chiara". Alcuni dei sostenitori rimasti illesi hanno dichiarato: "Stiamo tremando. È un miracolo che siamo ancora qui". La polizia ha aperto un'indagine sull'accaduto.