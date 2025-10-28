Lecce-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Lecce-Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: si gioca oggi allo stadio Via del Mare con fischio d’inizio alle ore 18:30. Le formazioni di Conte e Di Francesco. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

Il Napoli va a Lecce per cercare continuità dopo la vittoria sull'Inter e mantenere la testa della classifica di Serie A: le squadre di Conte e Di Francesco si affrontano oggi nel match che apre la nona giornata di campionato. Si gioca allo stadio Via del Mare con fischio d'inizio alle ore 18:30 e diretta Tv e streaming su DAZN.

I campioni d'Italia in carica arrivano dal successo per 3-1 nello scontro diretto con l’Inter dopo le batoste subite con PSV e Torino: è tornato il sereno in casa azzurra ma Conte vuole continuità di risultati dalla sua squadra e chiederà il massimo anche contro i giallorossi di Di Francesco, che cercano riscatto dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Udinese.

La vittoria contro l'Inter al Maradona ha consentito al Napoli di riprendere la vetta della classifica a quota 18 punti, in coabitazione con la Roma; mentre i salentini hanno solo 6 punti e hanno bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

Nella passata stagione il Napoli si impose in entrambe le sfide contro i pugliesi per 1-0: decisivi i gol di Di Lorenzo al Maradona e di Raspadori su punizione al Via del Mare.

Partita: Lecce-Napoli

Dove: stadio Via del Mare, Lecce

Quando: martedì 28 ottobre 2025

Orario: 18:30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2025-2026, nona giornata

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta TV e in streaming: è solo per abbonati

La partita tra Lecce e Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva TV su DAZN, visibile su Smart Tv, collegata a Internet attraverso console di gioco (Xbox e PlayStation) oppure tramite device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky – che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' – la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Il match dello stadio Via del Mare tra salentini e partenopei si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN, collegandosi da pc al sito ufficiale online oppure utilizzando l'apposita app dedicata su dispositivi mobile. Per gli abbonati Sky con l'opzione "Zona DAZN" si potrà utilizzare l'app SkyGo.

Lecce-Napoli, le formazioni di Di Francesco e Conte

Di Francesco resta in attesa di valutare le condizioni di Sottil, ma intanto si prepara a confermare Stulic al posto di Camarda. Possibili novità anche in difesa e a centrocampo, dove potrebbero esserci più rotazioni.

Nel Napoli assente l’infortunato De Bruyne: Olivera dovrebbe partire dal primo minuto, con Spinazzola avanzato sulla fascia. Dubbi su Neres, uscito acciaccato contro l’Inter: se non dovesse recuperare, spazio a Lucca. Beukema è invece pronto a riprendersi una maglia da titolare.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Conte.