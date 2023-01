Leao e Tonali devastanti, il Milan batte la Salernitana di un super Ochoa e si avvicina al Napoli Il Milan inizia il 2023 vincendo 2-1 contro la Salernitana. I rossoneri si portano a -5 dal Napoli grazie ai gol di Leao e Tonali, nettamente i migliori in campo. Grande partita di Ochoa per i granata, a segno nel finale con Bonazzoli.

A cura di Alessio Morra

Il Milan è già in grande forma. Leao e Tonali deliziano. I rossoneri battono la Salernitana e iniziano il 2023 con i tre punti e soprattutto con un match molto convincente. Ora i campioni d'Italia si metteranno con l'animo tranquillo stasera quando si disputerà Inter-Napoli. Il Milan sale a quota 36, la Salernitana perde la terza partita consecutiva in Serie A.

Milan con tanti assenti sì ma con un undici titolare ultra competitivo. Ci sono anche Theo Hernandez e Giroud reduci dalla finale dei Mondiali. La Salernitana se la gioca con il solito 3-5-2, davanti Dià e Piatek. I granata sembrano molto pimpanti, partono bene e nei primi minuti aggrediscono la squadra di Pioli, che però piuttosto velocemente prendono in mano le redini della partita, creano occasioni a raffica e altrettanto rapidamente chiude l'incontro grazie a due dei suoi migliori giocatori e cioè Leao e Tonali.

Il portoghese in avvio ha subito una chance, poi è Giroud a colpire, ma male. Al 10′ c'è l'1-0. Tonali è illuminante, Leao si invola, scarta Ochoa e da posizione assai defilata è preciso. Gol numero 7 in campionato. Tempo cinque minuti e arriva il raddoppio. L'azione è tambureggiante. Tonali è appostato bene e con un tiro pulito supera Ochoa, 2-0 al 15′. Il 3-0 sembra nell'aria.

Perché la Salernitana ha paura e il Milan è ‘on fire'. Ma Brahim Diaz non è preciso e soprattutto il portiere messicano si supera su una conclusione di Giroud, sembrato un po' imballato. Nella ripresa la Salernitana è più bassa. Nicola capisce di non poter lasciare troppi spazi ai rossoneri che hanno ancora la chance del tris con Giroud, che però non riesce a essere lesto.

Il 3-0 arriva infine al 59′ quando Ochoa viene battuto. Tomori colpisce da buona posizione in un'azione confusa, Brahim Diaz sostiene di aver segnato, ma il pallone lo spagnolo non lo ha toccato. Ma Diaz era in fuorigioco al momento della conclusione e così dopo due minuti di VAR la rete viene cancellata.

L'arbitro Fourneau espelle Bradaric per una dura entrata su Kalulu, ma poi torna sui suoi passi: è ‘solo' giallo. Ochoa si supera due volte nella stessa azione su Giroud prima e de Ketelaere poi.

Le due parate del messicano tengono in vita la Salernitana che nell'azione successiva riapre la partita con un gol di Bonazzoli, che sfrutta una dormita della difesa milanista, 1-2. Gran finale all'Arechi dove Ochoa tiene sempre a galla la sua squadra, che spera nel pari in tutti i 9 minuti di recupero, nei quali il messicano conferma la sua bravura dicendo di no a de Ketelaere. Il Milan vince 2-1 con la Salernitana.