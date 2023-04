Leao bersagliato con ululati razzisti prima di Napoli-Milan: la sua reazione è superiore Brutto episodio poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan: Leao è diventato bersaglio di ululati razzisti da parte di un gruppo di tifosi napoletani davanti all’hotel.

Brutto episodio poco prima del fischio d'inizio dell'euroderby italiano di Champions League tra Napoli e Milan: Rafael Leao è diventato obiettivo di ululati razzisti da parte di un gruppo di tifosi napoletani davanti all'hotel che ospitava i rossoneri. Il calciatore portoghese ha avuto una reazione ‘superiore', reagendo con una risata a questi versi vergognosi, ma si tratta di un episodio assolutamente da condannare pure se si è verificato fuori dallo stadio.

Tutto è accaduto mentre il club campione d'Italia in carica stava lasciando il Grand Hotel Vesuvio, posizionato sul Lungomare del capoluogo campano, e a ‘salutare' i ragazzi di Pioli c'erano un folto gruppo di tifosi, rossoneri e non. Circa 200.

Un episodio davvero spiacevole, che macchia una vigilia tutto sommato tranquilla per una partita di questa importanza.

Sin da ieri, quando la squadra meneghina è arrivata a Napoli, l'hotel posizionato sul Lungomare è diventato metà di pellegrinaggio da parte dei sostenitori partenopei che hanno accolto il pullman del Milan con fischi e cori (il bersaglio preferito era Theo Hernandez).

Proprio il calciatore francese era finito nel mirino di alcuni fanatici tifosi partenopei, che hanno commentato un post sui social del numero 19 rossonero con parole indicibili rivolte al figlio piccolo.

Nella notte, invece, un gruppo di tifosi azzurri si è riunito davanti al Grand Hotel Vesuvio e ha disturbato il riposo di tutta la delegazione rossonera alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Diavolo parte col vantaggio di 1-0, in virtù della rete di Ismael Bennacer, ma dovrà uscire indenne dallo stadio Maradona per poter tornare in semifinale della massima competizione europea dopo quasi vent'anni.

