Napoli-Milan di Champions, lungomare blindato per l’arrivo dei rossoneri all’Hotel Vesuvio Presidiato dalle forze dell’ordine l’ingresso del Grand Hotel Vesuvio dove il club rossonero arriverà alle ore 18.00. Transenne e cordone di agenti e mezzi blindati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lungomare di via Partenope blindato dalle forze dell'ordine a Napoli per l'arrivo del Milan, previsto per oggi pomeriggio, in vista della partita di Champions League di domani, martedì 18 aprile 2023. I rossoneri partiranno dall'Aeroporto di Malpensa, in Lombardia, alle 16,45. L'atterraggio a Napoli è previsto circa un'ora dopo. Quindi, i giocatori arriveranno in pullman al Grand Hotel Vesuvio sul Lungomare, che da questa mattina è interamente transennato e presidiato dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Sono presenti anche alcuni mezzi blindati.

Transennato l'accesso degli alberghi

Tutto l'ingresso del Grand Hotel Vesuvio, fino al Continental, è stato completamente transennato, con le transenne bianche e rosse. Si passa solo se autorizzati. L'arrivo in albergo del Milan è previsto attorno alle ore 18,00 di oggi pomeriggio. Domani, invece, la squadra sarà scortata dalle forze dell'ordine a Fuorigrotta, intorno alle ore 19,00, per entrare all'interno dello Stadio Diego Armando Maradona. Al momento non sono previsti particolari dispositivi di sicurezza lungo il tragitto o per tifosi. Nello stadio non ci sarà il classico walk around, la passeggiata che si fa sul campo prima della conferenza stampa. Dopo la partita, il club rossonero sarà scortato dalle forze dell'ordine all'Aeroporto di Capodichino per il rientro a Milano.

Il Milan, quindi, per la partita di Champions League ha scelto il Grande Hotel Vesuvio, uno degli alberghi più rinomati della città, situato in una location fantastica, con la vista del Castel dell'Ovo e del Golfo di Napoli sullo sfondo. Due settimane fa, invece, per la partita di campionato vinta dal Milan per 4 a 0, i rossoneri scelsero l’Hotel Excelsior, un altro splendido albergo del Lungomare di Napoli, dove furono accolti da una folla di tifosi.