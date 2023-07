Le prime parole di Messi sono toccanti: “Lasciatemi dedicare questa vittoria a Ian” Bellissima dedica di Leo Messi nella sua prima intervista dopo aver segnato il gol della vittoria dell’Inter Miami nel suo match d’esordio.

A cura di Paolo Fiorenza

Se Leo Messi e il suo mentore a Miami David Beckham avessero voluto scrivere la sceneggiatura perfetta per l'esordio del 36enne campione argentino con la sua nuova maglia, non avrebbero potuto immaginarne una più spettacolare e tagliata su misura per uno dei più grandi calciatori della storia. Entrato nel secondo tempo dell'amichevole coi messicani del Cruz Azul, l'ex PSG ha segnato il gol della vittoria al 93′ con un magistrale calcio di punizione che si è infilato nel sette.

Una magia che ha fatto crollare lo stadio di casa del club della Florida, ovviamente tutto esaurito per l'occasione, coi prezzi dei 20mila biglietti disponibili che erano lievitati fino a centinaia di dollari. A spellarsi le mani in mezzo al pubblico anche pezzi da novanta dello sport e dello spettacolo, come LeBron James (calorosamente abbracciato dalla Pulce prima del match), Serena Williams e Kim Kardashian.

Una rete che ha fatto capire a tutti che mostro è arrivato nella Major League Soccer e cosa può dare a livello di impatto e visibilità al campionato nordamericano. I compagni quasi increduli hanno abbracciato Messi, riconoscendo istantaneamente in lui il condottiero che li dovrà guidare ad una difficilissima risalita in classifica verso i playoff (attualmente l'Inter Miami è ultima nella Eastern Conference), poi Leo è corso dalla sua famiglia a bordo campo in una scena molto toccante.

Così come toccante ed anche sorprendente è stata la dedica fatta dal campione di Rosario nella sua prima intervista nel dopo partita. Il pensiero di Messi è andato infatti al compagno di squadra Ian Fray, uscito dal campo per un grave infortunio a metà del primo tempo. Il difensore ha solo 20 anni, ma si è già rotto il crociato due volte nella sua breve carriera (nel 2021 e poi di nuovo l'anno scorso) e si teme che il ragazzo possa essersi procurato ancora lo stesso infortunio.

Il giovane Ian Fray a terra infortunato durante Inter Miami–Cruz Azul

"Lasciatemi dedicare questa vittoria a Ian Fray, che soffriva negli spogliatoi per l'infortunio che ha subìto – ha detto Leo all'intervistatrice – Rientra da due gravi infortuni e oggi ha avuto la sfortuna di subire di nuovo un infortunio". Un gesto di grande classe ed empatia da parte di Messi: l'argentino è all'Inter Miami solo da pochi giorni, ma si sta già comportando da capitano della squadra e leader dello spogliatoio. È anche di queste cose che è fatta la pasta di un campione.