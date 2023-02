Le porte non sono uguali, gli arbitri non credono ai loro occhi: la partita non si può giocare In occasione di Atromitos-AEK Atene, valida per la 21a giornata della Super League greca, nell’ispezione pre-partita gli arbitri non credono ai loro occhi: le porte non sono uguali.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono delle regole basilari per poter giocare una partita di calcio, soprattutto a livello ufficiale. Se al parco o in spiaggia bastano oggetti di fortuna per fare le porte e un pallone, sul rettangolo verde la situazione cambia un bel po'. Per questo motivo prima delle partite i direttori di gara fanno un'ispezione per verificare se sono rispettati tutti i parametri.

Lo scorso weekend nel massimo campionato greco si è verificato un episodio incredibile, con gli arbitri che non potevano credere ai loro occhi: l'Atromitos ospitava l'AEK Atene allenato da Matías Almeyda per la 21a giornata della Super League greca ma la partita è stata sospesa per incredibile, ovvero una delle due porte era più piccola dell'altra di 3-5 centimetri in altezza e 10 cm meno in larghezza.

Nei momenti che hanno preceduto l'inizio del match, la squadra arbitrale ha effettuato il controllo protocollare per verificare che tutto fosse in ordine e nel momento in cui sono passati davanti alla seconda porta si sono accorti che c'era qualcosa di diverso rispetto all'altra.

Durante il controllo hanno notato che vi era una significativa differenza una delle porte, che non aveva le misure regolamentari e così è stata posticipata l'inizio della partita.

L'arbitro principale ha concesso alla squadra di casa, in questo caso l'Atromitos, un tempo di 30 minuti per risolvere questa particolare situazione ma trascorsa questo minutaggio extra il direttore di gara ha dovuto decretare la sospensione per irregolarità nelle condizioni del terreno di gara.

Nonostante questo fatto abbia acceso le polemiche e generato molto dibattito in Grecia sull'assegnazione dei punti alla squadra ospite, per ora tutto sembra indicare che la partita verrà spostata e si giocherà senza nessun altro tipo di provvedimento.

Intanto il Panathinaikos è riuscito nel sorpasso ai danni dell’AEK Atene, che ora è costretto a inseguire i rivali per il titolo.