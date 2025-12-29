Calcio
Le novità della FIFA per rendere il calcio più giusto e divertente: tre modifiche al regolamento

Il presidente della FIFA Gianni Infantino apre a modifiche su VAR, fuorigioco e tempo effettivo di gioco.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Il calcio è sempre aperto ai cambiamenti. È questo il messaggio che il presidente della FIFA lancia direttamente da Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards. Gianni Infantino ha già tracciato la rotta di quelle che saranno le possibili nuove regole per migliorare quello che viene considerato lo "sport più bello del mondo". Sotto la lente d'ingrandimento tre cose in particolare su cui lavorare: il VAR, il fuorigioco e il gioco effettivo.

Le novità che la FIFA può introdurre nel calcio del futuro

Per sostenere l'impatto globale del gioco e renderlo più appetibile, sul tavolo del massimo organo calcistico internazionale sono al vaglio diverse notifiche. Non una rivoluzione, ma un miglioramento di quanto fatto negli ultimi anni per raggiungere ulteriori risultati. Innanzitutto Infantino si è detto molto soddisfatto dell'effetto generato dal VAR e sostiene che con la sua introduzione si sia reso "il gioco più giusto". Questo perché sono stati cancellati errori che "milioni di persone a casa o allo stadio avrebbero potuto vedere".

Immagine

I miglioramenti di Infantino per tre aspetti del regolamento, si parte dal VAR

In che cosa dunque ci saranno miglioramenti? L'obiettivo è quello di aiutare ulteriormente gli arbitri a prendere la decisione corretta con un "VAR sempre migliore" e con "tecnologie più avanzate". Insomma, la volontà della FIFA è quella di continuare a "guardare alle Regole del Gioco" per rendere tutto "più offensivo, più attraente".

Cambia il fuorigioco, meno perdite di tempo

In questo scenario si ripropone il dibattito sul fuorigioco. Proprio con il VAR sono stati sanzionati degli offside davvero millimetrici. Una situazione che ha sollevato perplessità, aprendo a possibili revisioni sul concetto di fuorigioco. Per questo Infantino ha aperto alla possibilità di un cambio dei criteri per sanzionare le posizioni irregolari: "Forse in futuro l’attaccante dovrà essere chiaramente davanti per essere in fuorigioco". La strada potrebbe portare al riproporsi del concetto di "luce" tra i corpi per cercare di favorire le azioni offensive senza però snaturare il calcio.

Infine, altro aspetto su cui lavorare è quello della riduzione delle perdite di tempo per agevolare il ritmo e il gioco. Troppe pause e tempo effettivo che dovrà necessariamente aumentare: "Stiamo valutando misure contro la perdita di tempo. È importante che il gioco scorra". Insomma, il calcio dev'essere ancora più divertente e apprezzato: il gioco prima di tutto.

Immagine
