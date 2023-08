Le lacrime di Girelli dopo l’eliminazione dell’Italia: pensa al gol sbagliato, è inconsolabile Lo sconforto di Girelli dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali: crolla in lacrime in campo e negli spogliatoi, per lei pesa il gol sbagliato nel finale.

A cura di Ada Cotugno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio femminile 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le lacrime di disperazione di Cristiana Girelli sono l'immagine più forte dell'Italia delusa che saluta i Mondiali. La sconfitta inaspettata contro il Sudafrica ha sancito la fine del cammino delle Azzurre che tornano in patria accompagnate dalla grande amarezza per le rovinose cadute trovate in questo torneo.

Tante domande sono nate attorno a questa Nazionale, con Milena Bertolini finita al centro delle polemiche a causa di diverse scelte impopolari: prima ha deciso di lasciare a casa Sara Gama, simbolo di questa squadra e dell'Italia calcistica femminile, poi ha concesso a Girelli soltanto pochi minuti in campo nelle tre partite della fase a gironi.

Ed è stata proprio questa scelta tecnica a sollevare molte perplessità, soprattutto nell'ultima partita. Dal momento del suo ingresso in campo, avvenuto a meno di mezz'ora dalla fine della partita, la numero 10 è stata tra le giocatrici più pericolose. Con lei l'Italia ha trovato la rete del momentaneo 2-2 e a una manciata di minuti dalla fine si è divorata anche l'occasione del possibile vantaggio.

Alla fine è stato il Sudafrica a farsi valere, sfruttando la velocità e la buona tecnica delle sue giocatrici che sono riuscite a proporre un buon gioco e a mascherare qualche difficoltà in difesa. L'errore davanti alla porta ha gettato nello sconforto Girelli che alla fine non è riuscita a trattenersi.

L'attaccante è crollata in campo in un pianto inconsolabile che neanche l'abbraccio delle sue compagne ha potuto fermare. Le telecamere hanno immortalato la sua disperazione, dovuta all'eliminazione ma soprattutto all'errore che avrebbe potuto cambiare ogni cosa e assicurare il passaggio al turno successivo. Anche negli spogliatoi la giocatrice si è lasciata andare, immersa tra le lacrime e i suoi pensieri.

I rimpianti per questa eliminazioni sono tanti, soprattutto perché l'Italia aveva a disposizione due risultati su tre per poter superare la fase a gironi. In questa competizione Girelli aveva già segnato il gol decisivo all'esordio contro l'Argentina all'87', appena quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, e sperava di ripetersi anche questa volta. Sfortunatamente per le Azzurre la storia ha avuto un altro finale.