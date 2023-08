Disastro Italia, è eliminata dai Mondiali: il Sudafrica vince 3-2 e passa agli ottavi L’Italia è fuori dai Mondiali di calcio femminile. A Wellington le azzurre pagano a caro prezzo la sconfitta per 3-2 con il Sudafrica. Inutile la doppietta di Caruso.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è fuori dai Mondiali di calcio femminile 2023. Le azzurre sono state sconfitte 3-2 dal Sudafrica, inutile la doppietta di Arianna Caruso. La squadra di Milena Bertolini aveva iniziato la manifestazione con sensazioni positive e invece è fuori addirittura nella fase a gironi. Il Sudafrica domenica sfiderà l'Olanda.

Quando l'Italia scende in campo a Wellington sa che ha il destino nelle proprie mani. Vincendo è agli ottavi, con un pareggio elimina il Sudafrica ma deve tenere un occhio su Argentina-Svezia, tifando per le scandinave. La partita si mette subito molto bene. Perché all'undicesimo l'arbitro fischia un rigore per le azzurre, Caruso è implacabile. Ed è 1-0. Chiaramente la partita è lunga e certo non ci si può sentire in una botte di ferro, pure perché il Sudafrica gioca bene e sfiora il gol in due occasioni. Il pari giunge al 32′ quando Orsi sbaglia, fa un clamoroso passaggio all'indietro che produce un'autorete, 1-1.

L'Italia sbanda in difesa, se la rischia, ma è anche sfortunata quando Beccari colpisce un palo. Nella ripresa il Sudafrica parte forte, spinge alla ricerca del gol che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi. Occasioni in serie non arrivano, ma la difesa azzurra balla spesso e al minuto 61′ Magaia realizza il gol del 2-1. La miglior giocatrice sudafricana chiude un'azione davvero bella, in cui però si vedono anche i limiti della difesa italiana. Così la Nazionale sarebbe già fuori.

Ma intanto la Svezia fa il suo, segna Blomqvist contro l'Argentina, che finisce di essere un pericolo (e perderà 2-0). L'Italia sa che il 2-2 vale gli ottavi e al 75′ lo trova ancora con Arianna Caruso che sugli sviluppi di un corner con una zampata insacca. Il VAR controlla, pure troppo per la verità. Il gol è buono. L'ultimo quarto d'ora, più il lunghissimo recupero, è emozionante. Il Sudafrica ci prova con convinzione, le azzurre in contropiede proprio con Girelli mancano il gol della sicurezza.

E al 92′ arriva il gol di Kgatlana che chiude un'azione bella, ma condizionata comunque ancora da errori difensivi. L'Italia all'arma bianca va all'attacco e con Giacinti al 94′ sfiora il 3-3. Il recupero dura un'infinità, addirittura 17 minuti. L'Italia perde 3-2 ed è fuori. Una sconfitta amarissima. Italia a casa. Il Sudafrica avanza e sfiderà l'Olanda negli ottavi domenica prossima, mentre la Svezia affronterà gli Stati Uniti.