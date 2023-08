Clamoroso autogol di Orsi: passaggio all’indietro folle in Italia-Sudafrica dei Mondiali Nel primo tempo di Italia-Sudafrica dei Mondiali femminili di calcio c’è stato un incredibile autorete di Benedetta Orsi. La calciatrice del Sassuolo ha calciato all’indietro e ha realizzato un autogol.

A cura di Alessio Morra

L'Italia con il Sudafrica si sta giocando il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Una partita da dentro o fuori. Una sfida in cui non è permesso sbagliare, ma un errore grave è costato carissimo alla squadra del c.t. Milena Bertolini che sul finire del primo tempo ha subito un gol delle sudafricane, che hanno sfruttato la clamorosa autorete di Orsi per rimettersi in parità.

La fortuna e la sfortuna fanno parte del gioco, e questa è una componente di ogni sport. Al 32′ del primo tempo di Italia-Sudafrica è arrivato il gol del pari delle sudafricane, che hanno risposto così al rigore di Caruso, che lo aveva trasformato al minuto 11. Il forcing del Sudafrica è stato forte per un quarto d'ora abbondante e ha dato i suoi frutti in modo casuale quando Orsi ha realizzato un autogol che avrebbe fatto fortuna la Gialappa's.

L'Italia perde malamente un pallone nella metà campo avversaria, il Sudafrica prova a risalire la china e avanza, ma l'Italia chiude bene, il pallone finisce a Orsi che decide di passarlo all'indietro al portiere Durante. Ma Orsi non si accorge che il portiere non è tra i pali e così quel retro passaggio diventa un'incredibile autorete. Il Sudafrica così pareggia e fa 1-1. Il volto della calciatrice del Sassuolo vale più di mille parole.

L'Italia ha comunque in ogni caso la possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale. Pareggiando con il Sudafrica estrometterebbe le avversarie odierne, ma dovrebbe guardare al risultato dell'Argentina che sta affrontando la Svezia, già qualificata e certa del primato nel girone, che comunque le darà in pasto negli ottavi di finale gli Stati Uniti.