Italia femminile agli ottavi dei Mondiali se… il risultato col Sudafrica con cui passa il girone Italia-Sudafrica che si gioca oggi mercoledì 3 agosto è decisiva per le sorti azzurre nel Girone D dei Mondiali in Nuova Zelanda. La nostra nazionale si può qualificare agli ottavi in modo matematico in caso di successo. Ma anche in caso di pareggio, si potrebbe festeggiare il passaggio del turno.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi alle 9:00 italiane la nazionale italiana femminile gioca la sua terza e ultima partita del Girone D contro il Sudafrica, in contemporanea con l'altra sfida tra Svezia e Argentina. Sarà una gara fondamentale, da vincere ad ogni costo per continuare il cammino iridiato, complicatosi dopo la pesantissima sconfitta subita in gara 2 contro le svedesi.

L'Italia del ct Bertolini si giocherà il tutto per tutto nei prossimi 90 minuti con la gara contro il Sudafrica che chiude la fase a Gironi del mondiale neozelandese. La nostra nazionale femminile in questo momento si trova in seconda posizione nel Girone con tre punti, ottenuti nel match d'esordio contro l'Argentina, dietro alla Svezia che guida a 6. Sarà dunque obbligatorio vincere oggi per avere la certezza del passaggio del turno, risultato che garantirebbe la matematica qualificazione. Ma non sarà facile battere il Sudafrica, ancora in corsa per la qualificazione, con 1 punto in classifica. La squadra di Ellis è reduce dalla sconfitta all'esordio per 2-1 contro la Svezia e dal successivo pareggio per 2-2 contro l'Argentina ed annovera diverse giocatrici di talento.

L'Italia si qualifica agli ottavi di finale se… risultati e combinazioni

Italia-Sudafrica sarà una partita decisiva per entrambe le nazionali con le azzurre che hanno più chances per continuare l'avventura iridata potendo contare su più risultati utili in virtù di una migliore posizione in classifica nel Girone D. Ecco quali sono le combinazioni che permetteranno alle azzurre di qualificarsi agli ottavi di finale:

L'Italia si qualifica se vince contro il Sudafrica. A questo punto, con qualsiasi tipo di risultato, le azzurre avrebbero la matematica certezza di accedere alla fase successiva come migliore seconda qualificata del proprio Girone.

L'Italia si qualifica se pareggia contro il Sudafrica e l'Argentina non vince con la Svezia. In caso di parità, le azzurre potrebbero ancora sperare in una qualificazione agli ottavi solamente se nell'altra partita la Svezia non perderà con l'Argentina. Se i sudamericani pareggiassero a loro volta non riuscirebbero comunque a raggiungere l'Italia, ma in caso di una vittoria sulle svedesi, a pari punti con le azzurre subentrerebbe il regolamento della classifica avulsa che premierebbe le argentine per una migliore differenza reti.

Perché a pari punti con l'Argentina l'Italia verrà eliminata

C'è una possibilità in cui Italia e Argentina si ritrovino a fine fase a Gironi a pari punteggio al secondo posto. Ciò capiterà se l'Italia pareggerà con il Sudafrica e le argentine vincono contro la Svezia: entrambe le nazionali salirebbero a 4 punti. Ma anche se nello scontro diretto, l'Italia ha battuto l'Argentina per le azzurre questa situazione significherebbe addio Mondiali. Infatti, come da regolamento, a parità di punti, passa chi avrà la migliore differenza reti e in questo caso l'Italia resterebbe a -4 mentre le sudamericane – adesso a -1 – arriverebbero almeno a 0. Infatti è questo il parametro principale, davanti al maggiore numero di reti segnate complessivamente. Lo scontro diretto è solamente al terzo posto che non verrebbe preso in considerazione.