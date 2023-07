Italia femminile ai Mondiali, un golazo di Girelli stende l’Argentina: il girone si mette benissimo Con uno splendido successo inizia il Mondiale dell’Italia, che ad Auckland ha sconfitto per 1-0 l’Argentina. Girelli entra all’83’ e dopo appena quattro minuti segna il gol vittoria. Sabato 29 c’è la sfida con la Svezia.

Iniziano alla grande i Mondiali di calcio femminile dell'Italia che ad Auckland ha sconfitto 1-0 l'Argentina. Decisivo un gol favoloso di Girelli, a segno appena quattro minuti dopo essere entrata in campo. L'Italia aggancia così la Svezia al comando del Gruppo G.

Il c.t. Bertolini sorprende mandando in campo in porta Durante e dal primo minuto Giulia Dragoni che di anni ne ha 16 e Beccari che è da poco maggiorenne. Bonansea è la stella della squadra, Girelli parte dalla panchina. L'Argentina sa che la partita con l'Italia è importante. Perché mai le sudamericane hanno superato il girone nei Mondiali femminili. Sulla carta questa partita pesa tantissimo. Le squadre sono compatte, lo spettacolo è scarso nel primo tempo nel quale comunque Caruso segna, ma il gol viene annullato. Il fuorigioco c'è.

Nella ripresa accade molto poco. L'Argentina solo una volta calcia, su punizione, verso la porta di Durante, l'Italia alza i giri del motore ma Correa non deve sporcarsi troppo le mani. All'83' entra in campo Girelli, bomber della squadra, che quattro minuti più tardi realizza un gol favoloso. Un gol bello ma soprattutto molto pesante. Cross dalla sinistra di Boattin, pallone perfetto e con i giri contati, Girelli fa il movimento giusto, e soprattutto colpisce di testa in modo fantastico, il pallone è imprendibile per Correa. All'87' è 1-0 per l'Italia. Girelli realizza il 54° gol con la maglia della Nazionale. Durante salva il risultato con una bella parata. E dopo 7 minuti di recupero l'Italia festeggia il successo con l'Argentina.

Le Azzurre passano così al comando del girone con la Svezia, che nella notte italiana ha piegato per 2-1 il SudAfrica. La Svezia è una delle big del calcio femminile ed è favoritissima pure per la vittoria del raggruppamento. La squadra di Milena Bertolini affronterà le svedesi sabato 29 luglio. Poi chiuderà il girone con il SudAfrica.

Il girone si è messo bene. Perché l'Argentina era la rivale diretta delle italiane, che ora sanno che vincendo ‘solo' una partita, e con il SudAfrica sono favoritissime, avranno la chance di qualificarsi agli ottavi, dove comunque rischiano di pescare una delle favoritissime, Olanda o Stati Uniti.