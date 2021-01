Diramate le formazioni ufficiali del big match della diciottesima giornata della Serie A 2020/2021 tra Inter e Juventus che andrà in scena questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Antonio Conte e Andrea Pirlo hanno dunque scelto gli undici che cominceranno dal primo minuto il derby d'Italia.

Poche sorprese per quanto riguarda i nerazzurri con Antonio Conte che si affida all'ormai collaudato 3-5-2 con la consueta difesa a tre davanti al capitano Samir Handanovic composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno invece Hakimi e Young mentre a centrocampo il tecnico dei meneghini si affida al terzetto composta da Brozovic, Barella e dall'ex del match Arturo Vidal. Nessuna sorpresa in attacco dove Conte si affida al tandem Lautaro – Lukaku per scalfire l'arcigna difesa bianconera.

Qualche novità in più invece sull'altro lato del campo dato che Andrea Pirlo deve fare a meno di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthjis de Ligt positivi al Covid-19 e a Paulo Dybala ancora fuori per infortunio. Recuperano invece Federico Chiesa e Weston McKennie tornati a disposizione del tecnico bianconero. Davanti a Szczesny a comporre la linea difensiva a quattro ci saranno infatti Danilo e Frabotta sulle corsie esterne con la collaudata coppia Bonucci – Chiellini al centro. A centrocampo a formare la diga mediana saranno invece Bentancur e Rabiot con il recuperato Chiesa e Ramsey a giostrare sulle fasce. In avanti riproposta ancora una volta la coppia Cristiano Ronaldo – Morata capace già di mettere complessivamente a segno 19 gol in questa prima parte di campionato.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.