Le condizioni di Leao verso Como-Milan, può restare fuori: Allegri vuole evitare un rischio enorme

Il Milan ha un'altra possibilità per tenere il passo dell'Inter e sperare di non mollare troppo presto la presa col treno in corsa verso lo Scudetto. La lotta è accesa più che mai e i recuperi dovuti allo stop per la Supercoppa Italiana diventano cruciali. Il test più complicato ce l'ha sicuramente la squadra di Massimiliano Allegri chiamata a sfidare il temibile Como di Cesc Fabregas pronto a fare uno scherzetto ai rossoneri. Dopo i pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina, ora è il momento di riprendersi i tre punti anche senza il supporto di Rafael Leao.

Non è chiaro ad oggi se Allegri lo schiererà titolare contro i lombardi o lo lascerà ancora in panchina come accaduto ancora a Firenze. Si tratta di un giocatore importante che il tecnico rossonero vuole preservare senza rischiare di perderlo ancora per infortunio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, Leao non è al meglio per via di un fastidio all'adduttore destro che non gli permette di godere della migliore condizione fisica. Forzare un suo utilizzo significa metterlo a serio rischio pubalgia e proprio per questo col Como al fianco di Pulisic potrebbe esserci uno tra Fullkrug e Nkunku.

Nkunku può scalzare Leao tra i titolari del Milan contro il Como.

Il portoghese in questi anni ha mostrato cose fantastiche al Milan ma sembra quando era in condizione fisica perfetta. In presenza di acciacchi di vario genere infatti il portoghese ha sempre mostrato difficoltà. La condizione atletica è di fatto ottimale per uno come lui che aveva giocato 70’ a Cagliari, sostituito dopo il gol della vittoria, e 90’ contro il Genoa, considerata la necessità di recuperare il risultato. Allegri più volte ha ribadito che ancora non è in condizione fisica perfetta e per questo col Como si attendono sorprese. Certo, sarà da capire se nei prossimi allenamenti Allegri si convincerà a rischiarlo, ma è difficile ad oggi pensare a una mossa così azzardata.

L’adduttore di fatto è un muscolo delicato e i medici vogliono assolutamente evitare che questo fastidio, oggi gestibile proprio con un utilizzo prudente del giocatore in partita, possa sfociare in pubalgia. La situazione è chiara anche dal campo: Rafa ha evitato di forzare nelle ultime due partite, tenendo a freno lo scatto. Sta giocando da punta evitando di fare sgroppate sulla fascia come un tempo faceva dialogando con Theo Hernandez e dunque si sta gestendo. Allegri potrebbe puntare su Pulisic sicuro che uno tra Nkunku e Fullkrug possano fare bene.