Il 4-1 rimediato in casa contro l'Atalanta schiacciasassi di Gasperini ha ridimensionato in un attimo le ambizioni laziali che si sono visti umiliare alla prima vera sfida della stagione con una delle pretendenti ai primi posti in classifica. Un capitombolo disarmante che ha indispettito Simone Inzaghi convinto di essere più avanti di quanto gli ultimi 90 minuti hanno mostrato. E adesso, sempre all'Olimpico, c'è l'Inter, un'altra big rifondata nel nocciolo da Conte e che si presenta come tra le più in forma di queste prime battute iniziali. Un altro ko con una diretta concorrente non sarebbe ammissibile.

Simone Inzaghi lo sa ma vuole che i giocatori lo dimostrino in campo: la sconfitta contro l'Atalanta è stata causata da un classico incidente di percorso, uno stop improvviso e che non si dovrà più ripresentare. Adesso però spetterà ai giocatori sul campo rispondere nel modo adeguato: "Contro l'Atalantga abbiamo concesso errori che con certe squadre non puoi permetterti. Non abbiamo giocato male ma siamo stati poco concentrati. Contro l'Inter servirà il massimo dell'impegno e fispiutare la partita perfetta".

La gara perfetta è quella che nasce però già sulla carta, con le scelte che dovranno essere decisive per un approccio corretto, di fronte a un'Inter che è partita con il piede giusto, due vittorie su due uscite, ma che ha qualche problema d'assetto in difesa, subendo troppi gol: "La squadra di Conte è molto fisica, sarà una lotta su ogni pallone", sottolinea Inzaghi che poi apre alle ipotesi della squadra titolare: "Fares? Probabile che lo convochi. Poi sceglierò. Paura? No, arriviamo da stagioni esaltanti e abbiamo sempre segnato molti gol quindi sono sereno. Anche sul fronte mercato c'è chi lavora 24 ore su 24 per darci il massimo, dunque non sono pensieri che ci turbano".