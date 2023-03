Lazio eliminata in Conference League dall’AZ Alkmaar: nota stonata per le italiane in Europa La Lazio è stata nuovamente battuta dall’AZ Alkmaar nel ritorno degli ottavi di Europa League, uscendo di scena dalla competizione.

A cura di Marco Beltrami

L'avventura della Lazio in Conference League finisce agli ottavi di finale. La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta anche sul campo dell'AZ Alkmaar con il risultato di 2-1, lo stesso del match dell'Olimpico uscendo così di scena dalla terza competizione continentale. Una delusione per la compagine capitolina che rompe l'ottimo trend delle italiane, diventano l'unica delle sette in gioco tra Champions, Europa e Conference League a non qualificarsi.

La serata della Lazio sembrava essersi messa bene, con i biancocelesti protagonisti di un buon approccio a smentire le possibili distrazioni legate al prossimo derby di Serie A. Il gol di Felipe Anderson su assist di Zaccagni aveva rimesso il discorso qualificazione in parità dopo l'1-2 di sette giorni fa. La gioia degli ospiti è durata poco visto, che Karlsson ha subito pareggiato i conti restituendo entusiasmo ai biancorossi.

Da lì è iniziata un'altra partita con gli ospiti che hanno subito l'iniziativa della squadra olandese, molto più in palla e ringalluzzita. I legni colpiti dai padroni di casa sono stati un campanello d'allarme per la Lazio che si è ritrovata poi infilata dal solito Pavlidis, con una bella conclusione rasoterra su cui Provedel non ha potuto fare nulla.

Una mazzata per una Lazio che non è riuscita più a reagire con convinzione rischiando anzi qualcosa. Fischio finale e doccia fredda dunque per la formazione di Sarri che è l'unica italiana a non superare il turno in Europa in questa tornata di gare. Adesso la formazione capitolina potrà concentrarsi sul campionato, e toccherà invece alla Fiorentina difendere l'onore dell'Italia calcistica nella competizione vinta dalla Roma nella scorsa stagione. Complimenti all'AZ Alkmaar che ha sfoderato diversi giovani calciatori molto interessanti, a sottolineare l'ottimo lavoro del settore giovanile.