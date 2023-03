Fiorentina ai quarti di Conference League, poker al Sivasspor e ora la Viola sogna in grande La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Conference League: poker al Sivasspor in rimonta per la Viola, superiore ai turchi in tutto nel doppio confronto.

A cura di Vito Lamorte

Sogna la Fiorentina e sogna Firenze. La Viola si è qualificata ai quarti di finale di Conference League: Sivasspor battuto 4-1 in rimonta grazie alle reti di Cabral, Milenkovic, Castrovilli e un'autogol nel finale. La squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere ampiamente più forte dei turchi nel doppio confronto e si porta tra le miglio 8 della terza competizione europea per club.

La squadra di Italiano non ha rischiato ma ha subito lo svantaggio turco grazie al super gol di Erdoğan Yeşilyurt, che con il destro dai 25 metri ha piazzato la palla di potenza sotto il ‘sette' della porta dell'incolpevole Terracciano. È il secondo gol in Conference per questo ragazzo, che viene utilizzato spesso anche come terzino.

La Viola ha reagito subito e ha trovato il pareggio con Arthur Cabral: Nico Gonzalez, dopo lo scambio con Bonaventura, calcia in maniera sporca e la conclusione viene respinta da Vural ma il numero 9 arriva prima di tutti nel tap in, rimettendo avanti i toscani.

L'attaccante della Fiorentina è il secondo giocatore assoluto, dopo Cyriel Dessers, ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in Conference League (cinque con il Basilea nell'edizione 21/22 e cinque con la Fiorentina nella competizione in corso) escluse le qualificazioni.

A firmare il sorpasso per la Viola ci pensato Nikola Milenković, che ha girato di testa un cross di Mandragora e ha mandato la palla a fil di palo, dove Vural non può arrivare.

A chiudere i conti ci ha pensato l'autorete di Dimitrios Goutas, che di testa ha provato a servire il portiere il suo portiere ma ha insaccato la palla nella sua porta dopo la combinazione tra Mandragora e Ikoné.

Nei minuti finali, per completare la festa dei toscani in terra turca, è arrivato il poker firmato a Gaetano Castrovilli: il centrocampista ha siglato un bel gol con un tiro dal limite e ha messo il sigillo sulla qualificazione.

Il tabellino di Sivasspor-Fiorentina

RETI: 35′ Yeşilyurt, 44′ Cabral, 62′ Milenkovic, 78′ Goutas(OG), 89′ Castrovilli.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli (75′ Yatabaré), Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie (66′ James), Charisis (15′ Ulvestad); Saiz (75′ Gokay), Caicedo (66′ N'Jie), Yesilyurt. Allenatore: Calimbay.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta (66′ Igor), Ranieri; Amrabat (84′ Bianco), Mandragora; Ikoné, Bonaventura (84′ Castrovilli), Nico Gonzalez; Cabral (83′ Kouamé). Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Nikola Dabanovic.