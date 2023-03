Lazio-AZ Alkmaar, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: formazioni della partita di Conference Lazio sfida l’AZ per l’andata degli ottavi di Conference League. Sarri senza Immobile, al suo posto Felipe Anderson. Calcio d’inizio alle 18:45, diretta TV e streaming su Sky e Dazn.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio sfida l'AZ Alkmaar per la partita degli ottavi di Conference League. Dopo l'importante vittoria in campionato contro il Napoli, la formazione di Sarri torna in Europa per l'andata del doppio confronto che mette in palio il passaggio ai quarti. Il match si giocherà oggi, martedì 7 marzo, alle ore 18:45 all'Olimpico e sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky e Dazn, non è prevista la diretta in chiaro su TV8. I biancocelesti arrivano a questa sfida dopo aver superato il Cluj ai playoff mentre gli olandesi si sono qualificati direttamente agli ottavi dopo aver dominato il Girone E con 15 punti conquistati su 18 a disposizione.

Ultime news e formazioni: Una sfida importante per la Lazio che però dovrà fare a meno di Ciro Immobile, assente per via di una lesione muscolare riscontrata nella giornata di ieri. Sarri potrebbe ripiegare su uomini diversi da schierare in attacco puntando comunque su Zaccagni e Felipe Anderson. Dall'altra parte invece occhio a Karlsson e al gioco armonico della squadra di Jansen. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che manderanno in campo i due allenatori.

Partita: Lazio-AZ

Dove si gioca: Stadio "Olimpico", Roma

Orario: 18:45

Canale TV: Sky e DAZN

Diretta streaming: SkyGo, DAZN

Competizione: Conference League, andata ottavi di finale

Dove vedere Lazio-AZ in diretta TV

Lazio-AZ sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Il match dell'Olimpico sarà inoltre visibile anche su DAZN disponibile su smart tv tramite app.

Lazio-AZ Alkmaar, dove vederla in diretta streaming

La sfida Lazio-AZ sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati anche sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet e riservata ai suoi clienti della piattaforma satellitare. Inoltre anche gli abbonati di DAZN avranno la possibilità di assistere al match in streaming attraverso l'app scaricabile su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Conference League, le probabili formazioni di Lazio-AZ

Sarri si affiderà sicuramente al 4-3-3 che è sempre stato il suo marchio di fabbrica. In porta potrebbe andare Maximiano con Marusic e Lazzari esterni (anche se non è da escludere un impiego di Luca Pellegrini) e con Casale e Romagnoli centrali in difesa. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto anche se Vecino ha ben figurato col Napoli e potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. Con Immobile out in attacco il tridente potrebbe essere composto da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Nell'AZ di Jansen invece spazio anche in questo caso al 4-3-3 che quindi vedrà due squadre schierarsi a specchio. Davanti a Ryan in porta la difesa della squadra olandese potrebbe essere composta da Sugawara e Kerkez terzini e la coppia centrale Chatzidiakos-Goes. In mediana Reijnders con Clasie e Mijnans. A completare l'undici titolare dell'AZ sarà il tridente che potrebbe essere composto da Odgaard, Pavlidis e Karlsson.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

All: Sarri.

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All: Jansen.