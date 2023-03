Perché Lazio-AZ in Conference League si gioca oggi di martedì e non giovedì La Lazio gioca martedì, e non giovedì come al solito, la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio torna a giocare in Europa dopo la bella e inaspettata vittoria in casa del Napoli e affronta l‘AZ Alkmaar nel match valido per gli ottavi di finale della Conference League 2022-2023. La squadra di Maurizio Sarri si è qualificata tra le migliori 16 della terza competizione europea avendo la meglio con qualche difficoltà del modesto Cluj e ora si troverà di fronte una formazione molto più ostica, che è terza in Eredivisie e si sta giocando la vetta con Feyenoord e Ajax.

I biancocelesti non sono stati fortunati nei sorteggi di Nyon e si ritrovano con un accoppiamento non semplice ma la squadra capitolina è una delle candidate per la vittoria finale del torneo e se vuole arrivare in fondo deve dimostrare in confronti come questo contro l'AZ.

La Lazio giocherà contro gli olandesi di martedì e non di giovedì, giorno della settimana in cui si disputa tutto il programma dell'ultima manifestazione per club creata dalla UEFA.

Perché Lazio-AZ si gioca di martedì e non di giovedì

Per quale motivo Lazio-AZ si gioca di martedì e non di giovedì? La domanda che tutti si sono posti in questi giorni dopo aver visto il calendario della squadra di Sarri ha una risposta molto semplice: è una questione di concomitanza di impegni e tra i due bisogna dare la precedenza a quello più importante.

Chi segue il calcio sa bene che nella giornata di giovedì si giocano le gare di Conference League che Europa League e lo stadio Olimpico è la sede delle gare casalinghe sia della Roma che della Lazio. Dato che l'Europa League è più importante rispetto alla Conference, va data la precedenza alla partita che vedrà impegnati i giallorossi contro la Real Sociedad.

Ecco perché la Lazio è stata costretta ad anticipare la partita di andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ a martedì 7 marzo 2023. La sfida di ritorno si giocherà giovedì 16 marzo 2023 all'AFAS Stadion di Alkmaar.