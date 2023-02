Lazio-AZ Alkmaar e Fiorentina-Sivasspor agli ottavi di Conference League: quando si giocano le partite Lazio-AZ Alkmaar e Fiorentina-Sivasspor sono le partite sorteggiate nell’urna degli ottavi di finale di Conference League. I match tra andata e ritorno si giocano tra giovedì 9 e giovedì 16 marzo.

Lazio-AZ Alkmaar e Fiorentina-Sivasspor sono le partite sorteggiate nell'urna degli ottavi di finale di Conference League. Le squadre di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano erano inserite nella urna della seconda fascia avendo disputato e vinto le doppie sfide dei playoff contro Cluj e Sporting Braga.

Urna abbastanza benevola con le italiane sia perché olandesi (per i capitolini) e turchi (per la viola) sono abbinamenti abbordabili per la qualificazione sia perché sono riuscite a evitare le due formazioni che sulla carta rappresentavano gli avversari più temibili: si tratta degli spagnoli del Villarreal (che sfiderà l'Anderlecht) e degli inglesi del West Ham United (toccati in sorte ai ciprioti dell'Aek Larnaca).

Nel complesso l'esito del sorteggio è andata meglio per la Fiorentina, considerate le differenti posizioni di classifica: il Sivasspor è 12° in Super Lig mentre l'AZ Alkmaar è 3° in Eredivisie, staccato di 5 punti dalla vetta. Il tabellone degli accoppiamenti si completa con Lech-Djurgården, Basilea-Slovan Bratislava, Sheriff-Nizza e Gent-Istanbul Başakşehir.

Quando si giocano le partite degli ottavi

Il calendario della Conference League fissa le date per gli ottavi di finale tra giovedì 9 (andata) e giovedì 16 marzo (ritorno) con orari delle partite che saranno divisi in due slot (alle 18.45 e alle 21). Farà eccezione la Lazio che, a causa della condivisione dello stadio Olimpico con la Roma (impegnata in Europa League) per i match in casa, anticiperà la propria gara a martedì 7 marzo (ore 18.45).

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League è un altro gradino verso la finale che si giocherà il 7 giugno (ore 21) alla Eden Arena di Praga. Per arrivarci, le squadre qualificate dovranno passare anche attraverso i quarti (13-20 aprile) e le semifinali (11-18 maggio).

Il tabellone completo degli ottavi di Conference League