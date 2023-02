La Fiorentina vince in rimonta e vola agli ottavi di Conference League: Braga battuto 3-2 La Fiorentina vola agli ottavi di finale della Conference League battendo in rimonta il Braga per 3-2: per la Viola in gol Mandragora, Saponara e Cabral.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina in Europa si trasforma, ma prima di veleggiare verso acque tranquille la barca non stava seguendo la rotta giusta. La squadra di Vincenzo Italiano ha battuto per 3-2 il Braga e ha strappato il pass per gli ottavi di finale della Conference League con una rimonta che ha esaltato il pubblico dello stadio Franchi dopo averlo fatto tremare.

I portoghesi si sono portati sul doppio vantaggio in 35 minuti grazie alle reti di Castro e Djalo: il primo ha approfittato di una ribattuta della difesa viola e ha battuto Sirigu dal limite dell'area mentre il secondo ha sfruttato uno svarione della retroguardia di Italiano per cercare di riaprire il discorso qualificazione.

La Fiorentina ha accorciato subito le distanze con Rolando Mandragora e ha riportato la distanza in sicurezza per il pass agli ottavi: il centrocampista ex Torino ha battuto il portiere avversario. All'inizio della ripresa, però, accade quello che mai si era visto prima: la Goal Line Technology ha concesso un gol e l’arbitro l'ha annullato. Una serata che probabilmente rimarrà nella storia.

Il gol di Mandragora che riporta il Braga a distanza di sicurezza.

Arthur Cabral aveva trovato il gol e l'arbitro aveva convalidato dopo l'impulso della Goal Line Technology ma dopo un check con i colleghi e la revisione al video è arrivato l'annullamento della rete nell'incredulità di tutti i presenti. L'attaccante ex Basilea ha trovato la rete della definitiva rimonta con una splendida spaccata e ha avuto un gesto di stizza verso il VAR durante l'esultanza. Quarta rete di fila per il numero 9 tra campionato e Conference.

Pochi minuti prima era stato Riccardo Saponara a rimettere in equilibrio le cose e ha scacciare tutti i fantasmi che aleggiavano nell'impianto del capoluogo toscano: dopo il poker dell'andata sarebbe stato un vero peccato non andare agli ottavi.

La spaccata di Cabral che completa la rimonta della Viola.

Il tabellino di Fiorentina-Braga

RETI: 16′ Castro, 34′ Djalo, 37′ Mandragora, 58′ Saponara, 83′ Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodó (46′ Terzic), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco (60′ Castrovilli), Mandragora (77′ Amrabat), Bonaventura; Gonzalez (60′ Ikone), Cabral, Saponara (74′ Brekalo). Allenatore: Vincenzo Italiano.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Mendes, P. Oliveira, Niakaté (81′ Saatçi), Borja; A. Castro, Pizzi (63′ Racic), Rodrigo Gomes; Djalò (72′ Bruma), Banza (72′ Ruiz), A. Horta (62′ R.Horta). Allenatore: Artur Jorge.

ARBITRO: Benoît Bastien (FRA).