La Fiorentina vince all'esordio in Conference: Adli e Kean in gol, ma c'è apprensione per Mandragora La Fiorentina sorride in Conference League e comincia bene il suo cammino: 2-0 contro i TNS, ma Palladino perde Mandragora per infortunio.

A cura di Ada Cotugno

Il primo tempo è stato un po' difficile, ma poi la Fiorentina ha ingranato la marcia ed è riuscita a portare a casa la vittoria all'esordio in Conference League: la Viola vince contro The New Saints per 2-0 grazie ai gol di Adli e Kean, entrambi arrivati nella ripresa. La squadra di Palladino comincia questo cammino per la terza volta consecutiva, con alle spalle due finali perse negli ultimi due anni e si è ritrovata contro la squadra gallese che invece ha tracciato la strada per la prima volta all'interno di questa coppa europea.

È una vittoria che dà coraggio alla Fiorentina che soltanto nel secondo tempo riesce a sbloccare la difesa dei TNS, crollato drasticamente nel secondo tempo. L'unica nota negativa è l'infortunio di Mandragora, uscito dal campo in lacrime: fiato sospeso per Palladino e tutti i tifosi in attesa dell'esito degli esami.

La Fiorentina perde Mandragora nel primo tempo

Qualche perplessità prima dell'intervallo, con la Fiorentina che non regala particolari soddisfazioni e Robertson che si fa trovare sempre pronto su ogni pallone. Le occasioni per la squadra di casa non arrivano con grande facilità e l'unico squillo grande porta a cascata l'evento più sfortunato di tutta la partita: al 42′ Mandragora lascia partite un tiro fortissimo dalla distanza che va a colpire l'incrocio dei pali, ma al momento del tocco si fa male e cade a terra. Palladino è costretto al primo cambio della partita mentre osserva il suo giocatore andare via quasi in lacrime.

Palladino vince con i cambi

La sterzata decisiva arriva nella ripresa, quando l'allenatore mette mano alla panchina e svolta tutto grazie ai suoi cambi: dopo dieci minuti dalla ripresa inserisce Dodò, Gudmundsson e Kean, tre pedine fondamentali che permettono alla Fiorentina di giocare con un altro passo. La reazione arriva al 66′, quando Adli prende palla, vince due contrasti e segna il gol del momentaneo 1-0 che sblocca tutto.

La Viola impiega soltanto tre minuti per fare il raddoppio proprio grazie a uno dei nuovi ingressi: Richardson devia un tiro di Moreno, la palla finisce tra i piedi di Kean che daa due passi dalla porta non sbaglia l'obiettivo. I due gol rinvigoriscono la Fiorentina che crea tanto, ma deve anche fare i conti con il portiere dei TNS che non ci tiene a sfigurare. Ma non basta per salvare i gallesi che tornano a casa con una sconfitta nella loro prima apparizione in Conference.