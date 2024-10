video suggerito

Fiorentina-TNS oggi in Conference League, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Fiorentina fa il suo esordio in Conference League contro i gallesi del The New Saints: si gioca allo stadio Artemio Franchi con fischio d’inizio alle ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina fa il suo esordio in Conference League e se la vedrà contro i gallesi dei The New Saints: la Viola, alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione, scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 21 e diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Raffaele Palladino non ha iniziato bene la stagione e dopo la prima vittoria in casa con la Lazio è arrivato il pareggio deludente di Empoli: i viola hanno bisogno di una vittoria per il morale del gruppo e per rianimare l'ambiente, non soddisfatto di questa prima parte di annata.

I The New Saints ha partecipato a tre turni eliminatori prima di strappare il pass per la Conference: i gallesi sono stati eliminati dal Ferencvaros nel secondo turno preliminare di Champions e poi dal Petrocub in Europa League mentre nel playoff di Conference ha battuto il Panevezys.

Partita: Fiorentina-TNS

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Competizione: Conference League 2024-2025, 1a giornata

A che ora e dove vedere Fiorentina-TNS in diretta TV su TV8 e Sky

Fiorentina-TNS di Conference League in programma oggi è trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). La telecronaca sarà di Davide Polizzi e il commento di Massimo Gobbi.

Conference League, Fiorentina-TNS dove vederla in diretta streaming

La partita tra Fiorentina e TNS di questa sera si può vedere in diretta anche in streaming per gli abbonati di Sky potranno guardarla tramite Sky Go mentre chi ha sottoscritto il Pass Sport può seguirla live su NOW.

Le probabili formazioni di Fiorentina-TNS

Palladino dovrebbe cambiare diversi interpreti rispetto al campionato: Beltran riferimento offensivo con Ikoné e Sottil a supporto. Bove e Richardson in mezzo al campo, con Dodò e Parisi sulle fasce. In porta Terracciano.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Bove, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino.

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. All. Harrison.