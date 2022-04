L’auto si ribalta, giovane calciatrice muore in un incidente. Ferite le compagne di squadra Stephanie Davis, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella Conte di Baker. La ricostruzione dell’impatto è da brividi: l’auto s’è ribaltata ed è rimasta coricata su un lato.

Il veicolo a bordo del quale viaggiava Stephanie Davis, morta nell’incidente.

Un incidente drammatico, nel quale ha perso la vita una giovane calciatrice e sono rimaste ferite sette compagne di squadra. Il fatto è successo in America, nella Contea di Baker (in Florida), e ha sconvolto tutti gli studenti del Campus: Stephanie Davis, matricola della squadra della Jacksonville University è morta nell'impatto. La dinamica sembra uscita da un film, ma è tutto vero: la vettura sbanda, ha una deviazione di traiettoria improvvisa, il conducente (son in corso indagine per la ricostruzione esatta della tragedia) effettua una manovra per restare in carreggiata ma non ci riesce, il veicolo si ribalta e resta coricato su un lato.

Davis aveva appena 18 anni, la stessa età di altri ragazzi coinvolti nel sinistro. Tutti indossavano la cintura di sicurezza e sono salvi (anche) grazie a quella. Per l'attaccante che aveva giocato con i Dolphins (11 match) non c'è stato nulla da fare. La Jacksonville University ha condiviso in un comunicato il dolore per la tragedia: "La nostra comunità del campus è devastata da questa notizia straziante – si legge nella nota ufficiale -. La direzione della nostra Università sono in contatto con le famiglie di tutti gli studenti coinvolti. Stiamo offrendo tutto il nostro pieno supporto a loro e alla squadra, oltre a tutti coloro che erano vicini a Stephanie".

Stephanie Davis è la calciatrice morta nell’incidente stradale (immagine tratta da news4jax.com)

Il rapporto della Florida Highway Patrol ha fornito alcuni dettagli dell'incidente che spiegano cosa è accaduto. Il veicolo a bordo della quale viaggiavano Davis e le compagne di squadra, per motivi ancora da accertare, è finito fuori strada e, quando il conducente ha sterzato in maniera decisa per rientrare nella carreggiata, si è sbilanciato fino a cappottarsi, fermandosi sul lato del passeggero.

Una scena terribile. Sette calciatrici di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono state curate per ferite lievi. Tre sono state condotte negli ospedali della zona. Davis, invece, è stato dichiarata morta al Lake City Medical Center.