Lautaro spaventa i tifosi dell'Inter, l'agente: "Pronti a firmare, ma non un contratto qualsiasi" Dopo i lunghi giorni tesi, trascorsi a vivere l'epocale passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree è tornato subito alla ribalta un tema che tiene in ansia il popolo nerazzurro, il rinnovo dei contratti con i top player. Tra cui spicca, ovviamente, Lautaro Martinez capitano e simbolo di una squadra che non può più prescindere dall'argentino.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter è passata da Suning a Oaktree, dalla proprietà cinese della famiglia Zhang al Fondo statunitense che dal 22 maggio ne ha prelevato il testimone vista l'insolvenza a ripagare il debito scaduto, stipulato nel 2021. Un cambio epocale che apre a scenari tutti da scoprire, tra cui uno cui i tifosi guardano con particolare attenzione e preoccupazione: il rinnovo dei top player tra cui spicca un nome in particolare, Lautaro Martinez. E le ultime dichiarazioni dell'agente del "Toro" non lasciano del tutto sereni.

I numeri da fenomeno di Lautaro con l'Inter

Innanzitutto i numeri di Lautaro, in una stagione da incorniciare per l'argentino che da Campione del Mondo in carica, ha regalato la sua annata più bella anche in nerazzurro. Il "Toro" si è laureato capocannoniere del campionato, con le sue 24 reti e 6 assist (con un match ancora da disputare). Il tutto in 33 gare, per una media gol di 112 minuti. Ma c'è di più, se si guarda a tutte le competizioni stagionali, le reti salgono a un totale di 27 (7 gli assist) grazie alle quali l'Inter ha potuto alzare al cielo il trofeo della Seconda Stella e la Supercoppa Italiana.

Un dato da cui partire e fare i conti, perché un giocatore si valuta soprattutto sull'impatto e l'incidenza che ha in una squadra e Lautaro è stato fondamentale per il gruppo di Inzaghi, dentro e fuori dal terreno di gioco, con una fascia da capitano che lo ha definitivamente indicato quale punto di riferimento. Del quale non si può né si deve fare a meno. Ma cosa pensa Oaktree del rinnovo che tutti attendono e che non è mai arrivato con Suning?

L'attuale contratto tra Lautaro e l'Inter

Oaktree dovrà affrontare in primis altre priorità interne per definire al meglio il passaggio di proprietà. Tutti ne sono consapevoli e tutti sanno che ci vorrà un tempo tecnico per sistemare una situazione che è non è stata ereditata nel modo migliore: Suning ha fatto muro nelle ultime settimane e la questione debiti richiede una particolare e attenta analisi. "Il club da poco ha una nuova proprietà. Immagino quindi debbano sistemare le loro questioni interne, poi ci vedremo, come sempre", ha dichiarato lo stesso Alejandro Camano, agente del Toro in tutta franchezza.

Aspettare sì, ma non per sempre. Il tempo del confronto dev'essere ravvicinato anche se "ha ancora due anni di contratto, questo significa che ci sono due anni per definire la situazione" ricorda il procuratore. "Fino al 2026 solo l’Inter può prendere la decisione di venderlo. Lui al momento è super felice dell’attuale contratto". Purtuttavia si tratta sempre di un rapporto di lavoro e le idee sono chiare: "Lui è disponibile a trovare un accordo con i nerazzurri, ma non di un qualsiasi tipo" sottolinea ancora Camano, "di un tipo che renda felice l’Inter e lui stesso".

Le parole dell'agente: "Se vale Mbappè e Haaland, lo vale anche nel contratto"

Così si arriva al nodo della questione che tiene in ansia non pochi tifosi: "Lautaro vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Ma in Italia oggi ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovremo affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo, anche se ripeto, la fedeltà è assoluta non abbiamo mai parlato con altri club".

Una puntualizzazione fondamentale e che apre ad un confronto possibilmente costruttivo, una tavolo di trattative che però deve "alzare l'asticella" per parafrasare un recente pensiero di Beppe Marotta, anche perché si parla di un campione assoluto di caratura internazionale: "Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, a un Mbappé" spiega ancora Camano a Fcinternews.it, "quindi a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui".