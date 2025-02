video suggerito

Lautaro Martinez scaccia i fantasmi, gol decisivo contro il Genoa: l’Inter mette pressione al Napoli Ci pensa Lautaro Martinez a risolvere la pratica Genoa: l’Inter vince di misura con una incornata del Toro nel secondo tempo, sbrogliando una gara che si era maledettamente inchiodata sullo 0-0. Ora i nerazzurri sono primi in classifica, in attesa del Napoli che giocherà a Como. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez risolve la gara difficilissima di San Siro contro il Genoa, con un gol decisivo a fine secondo tempo, su imbeccata di Calhanoglu. Nerazzurri che hanno trovato tre punti pesantissimi dopo una gara complicata dalla formazione di Vieira che ha sempre giocato a testa alta, sfiorando a ripetizione la rete. Un 1-0 che rilancia l'Inter di Inzaghi in classifica, dove in attesa del Napoli a Como, si prende il primo posto e mette pressione agli uomini di Conte.

Inzaghi rivede l'Inter con Calhanoglu in panchina insieme a Taremi e Thuram. In campo dal primo minuto Asllani e in avanti Correa insieme a Lautaro. Ne nasce una squadra che però sembra da subito faticare in campo davanti ad un Genoa ben schierato da Vieira che fa densità in mediana e che riesce a scappare via di tecnica e velocità. Ritmi alti, ma poca precisione nei metri finali con i due portieri che non compiono mai interventi decisivi: tabellino fermo sullo 0-0, malgrado il forcing iniziale nerazzurro.

L'Inter prova a forzare, ma trova difficoltà di manovra e la sfortuna non è dalla parte dei campioni d'Italia quando prima dell'intervallo Correa si fa male, chiede la sostituzione – che arriverà solo nella pausa – e costringe l'Inter a giocare praticamente in dieci la conclusione di una prima frazione decisamente insufficiente. Il Genoa fa il suo, Pinamonti di punta tiene bassa la difesa davanti a Martinez che sostituisce Sommer, ma non arrivano reali pericoli. Il pubblico però non gradisce e dagli spalti di San Siro arrivano anche alcuni fischi.

Leggi anche Alex Ferrari della Sampdoria squalificato per bestemmia: qual è la differenza con Lautaro Martinez

La ripresa vede l'Inter con Taremi in campo a fianco di Lautaro ma la squadra resta imballata, con tanti errori in fase di costruzione e Acerbi che in un paio di occasioni si deve superare per evitare il peggio. Match in assoluto equilibrio, ancor più di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia: il Genoa non si scompone, l'approccio al match resta perfetto e non cede un metro anche davanti al pressing nerazzurro. E quando non ci riesce la difesa, ci pensa Leali a salvare il risultato a metà secondo tempo.

Il forcing finale è tutto nerazzurro e Inzaghi butta nella mischia anche il convalescente Calhanoglu. L'Inter che non riesce a sfondare in area di rigore prova anche le soluzioni da lontano: al 70′ ci pensa il migliore in campo, Barella che scarica una fucilata che supera Leali ma si stampa nella parte inferiore del "sette", che salva il Genoa dalla capitolazione. La pressione si fa evidente, ma i liguri reggono bene, chiudendosi a riccio e soffrendo fino al 90′, sfiorando anche la beffa, obbligando Martinez alla parata risolutiva. Poco prima che il suo quasi omonimo Lautaro trova la via del gol su imbeccata da corner di Calhanoglu, sbloccando una gara che si era complicata in modo impensabile.