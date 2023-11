L’Atalanta torna alla vittoria in Europa con Djimsiti: la squadra di Gasperini è ancora prima Dopo un primo tempo piatto il gol di Djimsiti all’inizio della ripresa regala all’Atalanta la vittoria contro lo Sturm Graz: i bergamaschi sono ancora in testa al girone.

A cura di Ada Cotugno

Il passo falso dell'andata è stato subito cancellato: nella partita di ritorno contro lo Sturm Graz l'Atalanta si riprende vincendo per 1-0 e conquistando la vetta della classifica del suo girone di Europa League. Basta il gol di Djimsiti all'inizio della ripresa per portare a casa tre punti pesanti e tenere lo Sporting a debita distanza.

Nel primo tempo la situazione sembrava davvero difficile. La partita giocata in Austria due settimane fa aveva regalato un pareggio un po' amaro, arrivato dopo due vittorie convincenti che facevano presagire un cammino quasi perfetto per i bergamaschi. L'incidente di percorso non ha avuto ripercussioni e alla prima occasione l'Atalanta ha dimostrato ancora una volta di esserci.

Poche occasioni nei primi 45 minuti, pochi spunti e quasi nessuna emozione, ma sono bastati una manciata di minuti della ripresa per cambiare tutto e regalarci una partita completamente diversa. Al 50′ sugli sviluppi di un calcio piazzato Toloi tira in porta, il portiere si oppone ma involontariamente regala a Djimsiti la palla utile per segnare il gol del vantaggio.

La rete serve ai nerazzurri per far saltare definitivamente il tappo e creare più occasioni: poco dopo ci prova anche Lookman ad andare verso la porta, ma il gol sfiorato più clamoroso è quello del neo entrato Pasalic che al 70′ spara il pallone fuori a pochi metri dalla porta.

L'Atalanta c'è, al contrario dello Sturm Graz che rispetto all'andata è troppo poco pericoloso per rimettere tutto in discussione. Fino alla fine della partita sono sempre i bergamaschi a proporre le manovre più interessanti in attacco, affidandosi anche ai nuovi innesti di Gasperini che danno nuova forza a tutta la squadra nei minuti conclusivi.

La rete del raddoppio però non arriva, ma la vittoria sì: dopo il pareggio di due settimane fa l'Atalanta si prende i tre punti e consolida la testa della classifica, a +3 sullo Sporting che sarà il prossimo avversario nello scontro diretto.