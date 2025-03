video suggerito

L’Atalanta si butta via, col Venezia finisce 0-0: occasione sciupata per agganciare il primo posto L’Atalanta si butta via, col Venezia finisce 0-0: occasione sciupata per agganciare il primo posto per la squadra di Gasperini, che poteva mettere pressione a Napoli e Inter. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta si butta via, col Venezia finisce 0-0: occasione sciupata per agganciare il primo posto per la squadra di Gian Piero Gasperini, che poteva mettere pressione a Napoli e Inter. La Dea sale a quota 55 punti, rimanendo al terzo posto e fallendo il momentaneo possibile aggancio alla vetta della classifica. Grazie a questo punto la squadra di Eusebio Di Francesco sale a quota 18 punti, rimanendo però sempre al penultimo posto.

Secondo quanto riporta Opta, l'Atalanta ha pareggiato 0-0 due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2004. Dopo la vittoria roboante di Empoli, è arrivato il secondo pari consecutivo al Gewiss Stadium dopo quello con il Cagliari di quindici giorni fa.

L'Atalanta spreca e manca l'aggancio al primo posto: buon punto del Venezia

Nella prima frazione la Dea colpisce due pali in un minuto al 40’ con Zappacosta e con Cuadrado. Per i lagunari Zerbin è il più vivace e nei secondi finali della frazione tenta di beffare Carnesecchi con un pallonetto, ma il portiere nerazzurro ci arriva con le punte delle dita.

Nella ripresa il copione è lo stesso, con la Dea che occupa stabilmente la metà campo avversaria per cercare il gol e il Venezia che prova a colpire in contropiede. Meno occasioni rispetto al primo tempo e tante difficoltà nell'ultima scelta per gli avanti nerazzurri. Nei minuti finali l'occasione per far sognare l'Atalanta capita sui piedi di Ademola Lookman, ma l'attaccante nigeriano da un metro di distanza ha sparato il pallone sopra la traversa con il destro.

Nel 2025 l'Atalanta ha vinto solo 4 partite su 15 giocate e in campionato ha messo a referto 14 punti in 9 giornate, con una media punti di 1,55.

Atalanta-Venezia, il tabellino

RETI: /

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Posch (Pasalic 28’ st), Djimsiti, Kolašinac; Cuadrado (Bellanova 14’ st), Éderson, De Roon , Zappacosta (Ruggeri 42’ st); De Ketelaere (Maldini 15’ st), Retegui (Samardzic 28’ st), Lookman. All.: Gasperini.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne (Marcandalli 36’ st), Izdes, Candé; Zerbin, Busio (Dumbia 15’ st); Nicolussi Caviglia (Condé 42’ st), Pérez, Ellertsson; Oristanio (Yeboah 15’ st), Marić (Duncan 35’ st). All.: Di Francesco.

ARBITRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.