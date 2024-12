L’Atalanta riprende la Lazio con un gran secondo tempo: Gasperini chiude il 2024 in vetta

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Lazio-Atalanta, ultimo anticipo del sabato della 18a giornata di Serie A si chiude 1-1 grazie ai gol di Dele-Bashiru e Brescianini. Non si sono solo divise la posta in palio le squadre di Baroni e Gasperini ma anche i tempi: meglio i capitolini nel primo, meglio gli ospiti nel secondo. S'interrompe la striscia di vittorie consecutive dell'Atalanta (11), anche se i bergamaschi mantengono il primo posto, con un punto di vantaggio sull'Inter.

Lazio molto più in palla dell'Atalanta in avvio, con i bergamaschi protagonisti di una delle peggiori prime frazioni delle stagioni. Padroni di casa in grande spolvero e capaci di andare vicini al vol in almeno tre occasioni con Castellanos e Guendouzi capace di colpire la traversa. Corto circuito difensivo per i nerazzurri, pericolosi solo con Zappacosta, e Dele-Bashiru su assist di Rovella è bravo a resistere al ritorno di De Roon per l'1-0.

Gasperini è quasi obbligato a cambiare nella ripresa e inserisce prima Kossounou e Cuadrado, e poi Samardzic e Zaniolo, togliendo gli impalpabili Pasalic e De Ketelaere. Arriva il cambio di ritmo della Dea che crea situazioni pericolose proprio con l'ex esterno della Juventus e poi con Lookman che trova l'eccezionale difesa sulla linea di Pellegrini. Alla fine però a risultate decisiva è l'ultima sostituzione in casa Atalanta con Brescianini che dopo una bella triangolazione offensiva con Zaniolo e Lookman firma l'1-1.

Un risultato giusto alla luce di quanto visto nel secondo tempo con un'Atalanta capace di reagire nella ripresa ad una Lazio, calata alla distanza. La formazione di Gasperini con questo risultato è già certa di chiudere l'anno al primo posto (l'Inter ha una partita in meno da recuperare con la Fiorentina): solo il Napoli può raggiungerla con una vittoria nella prossima partita. I biancocelesti invece rischiano di essere avvicinati da una tra Juve e Fiorentina che si affronteranno domani nello scontro diretto.