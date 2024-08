L’Atalanta cala il poker contro il Lecce alla prima in Serie A: Retegui e Brescianini trascinano la Dea

video suggerito

Comincia come meglio non si poteva la Serie A 2024-2025 per la nuova Atalanta di Gian Piero Gasperini che nel match della prima giornata al Via del Mare rifila un pesante 4-0 ai padroni di casa del Lecce. A trascinare la Dea in vetta alla classifica i due nuovi acquisti Marco Brescianini e Mateo Retegui entrambi autori di una doppietta.

Una vittoria convincente dunque per i nerazzurri arrivata al termine di un match che ha visto la formazione orobica soffrire solo nei primi venti minuti di gioco per poi prendere in mano il pallino del gioco e, come di consueto, tramortire gli avversari sul piano dell'intensità. E così, quando la Dea ha messo in campo quelle armi diventate marchio di fabbrica delle squadre di Gasperini, il Lecce di Luca Gotti che fino a quel momento aveva giocato alla pari con i rivali si è sciolto come neve al sole venendo surclassato dagli avversari.

Il vantaggio arrivato al 35′ con Brescianini bravo a ribadire in rete una respinta di Falcone (sul colpo di testa di Retegui) ha difatti spianato la strada per un facile successo per i bergamaschi che prima dell'intervallo hanno quindi trovato il gol del 2-0 con il suo nuovo centravanti arrivato per sostituire l'infortunato Scamacca che svettando in piena area sul cross di Ruggeri batte l'incolpevole estremo difensore giallorosso con un'imperiosa incornata.

In avvio di ripresa è stato poi lo stesso Mateo Retegui a trasformare con freddezza il rigore (procurato da lui stesso) assegnato dall'arbitro Massa con l'ausilio del VAR mentre l'ex Frosinone (soffiato in extremis al Napoli con cui aveva già addirittura effettuato le canoniche visite mediche) al 66′ ha chiuso definitivamente i giochi realizzando il gol del definitivo 4-0 che ha spento le già pochissime speranze rimaste ai salentini e ammutolito completamente il pubblico del Via del Mare.