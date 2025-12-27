L’Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League

La squadra guidata da Unai Emery ha vinto l’undicesima partita consecutiva, tra Premier ed Europa League. L’Aston Villa eguaglia un record del 1914 e resta vicinissima ad Arsenal e Manchester City.

Che cosa sta combinando l'Aston Villa! Unai Emery è molto probabilmente l'allenatore più sottovalutato di questa epoca. Ancora una volta una sua squadra sta facendo cose clamorose. L'allenatore spagnolo ha eguagliato un record del 1914. L'Aston Villa battendo a domicilio 2-1 il Chelsea ha vinto l'undicesima partita consecutiva e ora per davvero può sognare di lottare per la Premier League, Arsenal e Manchester City non sono così distanti.

Chelsea-Aston Villa 1-2

La 18ª giornata di Premier League ha detto un paio di cose importanti. La prima è che ci sono tre squadre che hanno fatto il vuoto, la seconda è che alla guida di Arsenal, Manchester City e Aston Villa ci sono tre condottieri spagnoli e la terza è che l'Aston Villa fa veramente sul serio e nessuno lo avrebbe potuto immaginare a fine settembre, quando i successi erano zero nelle prime cinque partite. Ora invece si sogna, clamorosamente, in grande. Undici vittorie consecutive tra Premier League ed Europa League. Emery ha creato un'altra squadra da consegnare alla storia.

La partita con il Chelsea rappresentava uno spartiacque. I Blues partono forte, giocano un primo tempo splendido e segnano un gol contestato con Joao Pedro. Il ‘Dibu' Martinez fa un paratone a inizio ripresa, poi entra Ollie Watkins e lo scenario cambia in modo totale. L'attaccante pareggia e all'84' realizza il gol della vittoria, 2-1. Aston Villa da impazzire, Chelsea a fondo, quinto pari punti con il criticatissimo Manchester United.

La classifica della Premier League e il record del 1914

Emery è a tre punti dall'Arsenal, che sfiderà nel prossimo turno (dopo averlo battuto poche settimane fa) e a uno dal Manchester City, e soprattutto ha eguagliato un record che dura dal 1914 – tra gennaio e marzo di quell'anno arrivarono undici vittorie in fila, inclusa pure una proprio con il Chelsea, ma l'undicesima fu con il Manchester United. Sognare non costa nulla e adesso l'Aston Villa sogna in grande.