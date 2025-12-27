Calcio
Sean Dyche perde per la 18ª volta con Guardiola ma si lamenta dell’arbitro: “Mi gratto la testa”

Il Manchester City nel finale di partita con un gol di Cherki ha piegato il Nottingham Forest. L’allenatore del Forest se l’è presa con l’arbitro dopo la partita di Premier League: “Non riesco a crederci”.
A cura di Alessio Morra
Il Manchester City ha ottenuto tre punti pesantissimi battendo 2-1 il Nottingham Forest, avversario ostico al di là della classifica precaria. Sesto successo di fila in Premier League e altro messaggio mandato all'Arsenal. Decisivi i gol di Reijnders e di Cherki, il migliore in campo. Dopo la partita, però, si è lamentato pesantemente per l'arbitraggio Sean Dyche, il tecnico del Forest, che dopo aver perso per l'ennesima volta contro Guardiola ha attaccato il direttore di gara.

Nottingham Forest-Manchester City 1-2

Sean Dyche è uno dei migliori allenatori britannici. Calcio per niente appariscente, ma molto pratico. Ottime annate al Burnley e all'Everton, ora è al Forest, dov'è il terzo tecnico della stagione. E la sua mano fin qui si è vista. Con Guardiola non ha mai fatto carte e anche questa volta è finita male. Un bilancio horror per lo scozzese che ha perso 18 delle 20 sfide con Pep, le altre due sono pareggi.

Cherki esulta dopo il contestato gol del 2–1.
Le lamentele di Dyche: "Non mi capacito, è assurdo"

Terminata la partita Dyche si è scagliato contro l'arbitro Robert Jones, che a suo dire ha sbagliato l'impossibile: "Purtroppo gli arbitri hanno avuto un ruolo fondamentale nella partita, ed è un vero peccato, non vogliamo che ciò accada. Mi gratto la testa, non ci posso credere; ho appena rivisto alcuni degli errori. Non mi capacito di quello che ho guardato. Tutti possono vederlo, c'è un sacco di gente qui, ci sono le telecamere, tutti possono vedere la loro prestazione. È inaccettabile, perché hanno influito sulla partita".

Lo sfogo di Dyche è pesante, si riferisce al gol vittoria, che è stato comunque valutato dal VAR ed è stato giudicato regolarissimo. E in ogni caso è quasi una rarità. Difficile vedere allenatori britannici contestare in modo così vivace l'operato di un arbitro, che comunque è stato coadiuvato dal VAR, che ha giudicato, in tandem, ogni occasione regolare.

