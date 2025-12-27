Arteta sull’infortunio di Calafiori: “È successo qualcosa di molto imbarazzante”

L’allenatore dell’Arsenal Arteta, dopo il successo con il Brighton che ha riportato i Gunners al comando della Premier League, ha parlato del problema fisico che ha impedito a Calafiori di scendere in campo.

L'Arsenal ha battuto in casa per 2-1 anche il Brighton. Un successo di capitale importanza per i Gunners che così tengono il primato e mantengono a distanza il Manchester City, che galoppa. La squadra londinese fa festa e guarda già alla prossima partita. Ma intanto il tecnico Arteta ha dovuto rispondere ad una domanda su Calafiori, fuori dall'undici titolare all'ultimo minuto. Il mistero, però, sul difensore italiano aleggia vista la risposta dell'allenatore basco.

"È successo qualcosa di imbarazzante, non era a suo agio"

Calafiori è uno dei punti di forza dell'Arsenal, era inserito nella distinta dei titolari per la sfida con il Brighton, ma in campo non è sceso. Escluso per un problema di natura fisica, quale però non è dato saperlo. Perché Arteta al termine dell'incontro riguardo l'ex difensore di Basilea e Bologna si è limitato a dire: "È qualcosa che ha sentito ieri, ed è qualcosa di molto imbarazzante che è successa. Oggi non si sentiva a suo agio durante il riscaldamento".

Va da sé che non è un problema grave questo, altrimenti sarebbe stato conclamato, ma dalle parole dell'allenatore dei Gunners resta il mistero su ciò che è accaduto a Calafiori.

L’Arsenal ha battuto 2–1 il Brighton ed è rimasto così al comando della Premier League, il City è a due lunghezze.

Arsenal-Brighton 2-1

La squadra londinese ha trovato il vantaggio molto presto con un gol del norvegese Odegaard, a segno al 14′. Il regista è stato uno dei migliori in campo, in assoluto. La squadra di Arteta ha faticato a trovare il colpo del ko dopo aver raddoppiato grazie a un'autorete di Ritter e anche dopo la rete di Gomez, che ha riaperto la sfida. L'Arsenal, che nel finale ha ringraziato Raya autore di una parata superba, sale a 42 punti ed ha un vantaggio di due lunghezze sul Manchester City, salito a quota 40.