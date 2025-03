L’assurdo gesto di antisportività in Spagna: dalla panchina entra in campo e ferma il contropiede

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il vile episodio è avvenuto nei minuti di recupero della partita tra il Pontevedra e il Numancia, in Segunda Division vero e proprio spareggio in chiave promozione: dalla panchina dei padroni di casa, Yelko Pino si è alzato e ha invaso il campo, proprio durante un contropiede avversario, inficiando l'azione e spalancando le porte alla polemica per un gesto antisportivo evidente. A nulla son valse le giustificazioni e il cartellino giallo è apparso una sanzione disciplinare troppo esile, anche e soprattutto di fronte a quello rosso. Estratto al giocatore del Numancia, De Futros, che è stato punito per protestare di fronte a quella manifesta antisportività.

Cos'è successo tra Pontevedra e Numancia: Yelko Pino invade il campo

Allo Stadio di Pasaròn è andato in scena mercoledì sera un incontro sul filo del rasoio tra due squadre che si stanno giocando la prima posizione e parte della promozione: Pontevedra e Numancia. Con i padroni di casa in vantaggio 1-0, che hanno voluto difendere ad ogni costo, anche con un gesto d antisportività che ha indignato tutti, quando al 94° il Numancia stava giocandosi il contropiede forse decisivo per rimettere in equilibrio il match. Il giocatore Yelko Pino, sostituito poco prima all'82° minuto, ha infatti invaso deliberatamente il campo dalla panchina per cercare di fermare l'avanzata di Góngora che sul filo laterale aveva trovato lo spazio sufficiente per scappare agli avversari.

La protesta del Numancia, per proteste è stato espulso De Futros: "Vogliamo giustizia"

Il comportamento antisportivo è stato punito con un cartellino giallo da parte del direttore di gara che è subito corso di fronte alla panchina del Pontevedra punendo il giocatore e mettendo tutto a referto: "per essere entrato nel terreno di gioco e aver interferito con il gioco". Ma la sanzione è stata considerata assolutamente non congrua con la gravità del fatto e così il Numancia ha deciso di presentare formale richiamo alla Commissione della RFEF, la Federcalcio spagnola anche perché a seguito del comportamento di Pino, De Futros ha protestato fino ad essere espulso: "Vogliamo che venga fatta giustizia in due situazioni in cui ci sentiamo profondamente offesi" ha scritto nella nota il Numancia. "Poi, la competizione determinerà chi sarà il più forte e vedremo fin dove possono arrivare le nostre risorse".