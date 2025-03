video suggerito

L'arbitro aspetta il pallone ma in campo arriva un rider: l'assurdo calcio d'inizio in Paraguay Tutti sono rimasti sbalorditi quando un rider ha consegnato all'arbitro un pallone in campo prima della partita: la bizzarra trovata della Supercoppa Internazionale.

A cura di Ada Cotugno

È davvero surreale quando accaduto nella finale di Supercoppa Internazionale tra River Plate e Talleres. Le squadre erano schierate in campo per il fischio d'inizio e l'arbitro stava attendendo l'arrivo del pallone quando a un certo punto sul prato è comparso un rider con il suo zainetto. Ovviamente era tutta una trovata dello sponsor della competizione ma i tifosi sono stati spiazzati da questa scena così incredibile, mai vista prima in una partita di calcio professionistico.

Il rider consegna il pallone all'arbitro

Nessuno si sarebbe aspettato questo colpo di scena, anche se negli anni siamo stati abituati a vedere il pallone entrare in campo nella maniera più assurda. Spesso abbiamo visto la palla entrare a bordo di macchinine telecomandate (accade tutt'ora nella Serie B argentina), ma le variazioni sul tema erano state poche e anche abbastanza prevedibili. Nessun arbitro prima d'ora aveva dovuto ricevere l'ordine di un rider proprio a centrocampo, eppure è successo nella finale di Supercoppa Internazionale giocata in Paraguay e vinta dal Talleres contro il River Plate.

Quando le squadre erano schierate a un certo punto un rider è entrato in campo con lo zainetto termico nel quale in genere si posano i cibi in attesa di consegna. Ha stretto la mano all'arbitro e poi ha estratto il pallone dalla sua borsa come se fosse una pizza o un hamburger. Per di più prima di riceverlo il direttore di gara ha dovuto anche dettare all'uomo il pin della consegna, proprio come succede in genere a chi ordina in delivery. Ovviamente la consegna è andata a buon fine e l'arbitro ha potuto mettere il pallone a centrocampo per dare il via alla partita, mentre il rider si è allontanato lentamente a piedi sparendo dall'inquadratura mentre alle sue spalle cominciava la finale.