Lampo Fiorentina, poi è solo Como che vince di rimonta: Fabregas passa ai quarti, sarà sfida al Napoli

La Fiorentina scappa all'avvio del match del Franchi valido per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia ma è il Como a riemergere dalle acque e a far suo un match che gli uomini di Fabregas riescono a gestire al meglio con un crescendo rossiniano che porta ad una perentoria vittoria per 3-1: il lampo iniziale di Piccoli non serve a nulla, di fronte alle repliche di Sergio Roberto, Nico Paz e di Alvaro Morata, a segno nel finale. Ora il Como si giocherà il tutto per tutto con il Napoli di Conte ai quarti di finale.

Giuseppe B. Commisso in tribuna al Franchi: è lui che ha preso il posto da presidente di papà Rocco

Fiorentina bella all'inizio, scompare nel secondo tempo

Una partita in cui il popolo viola sperava di poter salutare simbolicamente il patron Commisso, scomparso recentemente proprio nel giorno in cui il club aveva annunciato il nuovo presidente nella figura del figlio Giuseppe, in tribuna. E invece gli uomini di Vanoli sono usciti dal Franchi a testa china da una partita che non sono riusciti a gestire pagando sia sul fronte tecnico che su quello fisico, il ritorno dei lariani che hanno confermato una mentalità da grande squadra. In svantaggio quasi subito, su una bella imbeccata di Piccoli che ha chiuso da pochi metri un assiste del neo arrivato Fabbian, il Como ha dato fondo alle proprie qualità.

L’esultanza di Piccoli: unico lampo della Fiorentina di Vanoli

La fuga del Como: Nico Paz guida la rimonta che vale i quarti di finale

I lariani hanno preso in mano partita e gioco sin da metà del primo tempo: Sergio Roberto ha ristabilito le distanze prima dell'intervallo, poi è stato Como show nel momento in cui Nico Paz ha preso in mano la squadra: subentrato alla mezz'ora al 60′ ha posto il proprio personale sigillo per la prima fuga lariana sul 2-1, con un tiro di prima dal limite, poi è stato a sua volta ancora protagonista quando nel finale Fabregas l'ha tolto dal campo per fare entrare Alvaro Morata. Lo spagnolo ha ripagato la fiducia nel migliore dei modi: 5 minuti e gol del 3-1 con tanto d'emozione per il ritorno a segnare dopo mesi di dura astinenza.