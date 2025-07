Lamine Yamal riapre il caso delle bende ai polsi nel Barcellona con un gesto provocatorio

Il Barcellona è in ritiro per preparare la prossima stagione. La preparazione atletica dei catalani è cominciata. In gruppo chiaramente tutti i protagonisti della passata stagione, qualche volto nuovo e qualcuno in odore di cessione. Ma soprattutto ci sono i big, coloro i quali hanno fatto grande la squadra di Flick, come ad esempio Lamine Yamal. L'attaccante e fenomeno spagnolo finito nella bufera per via della sua festa dei 18 anni in cui sono state ingaggiate persone affette da nanismo come animatori, è rientrato regolarmente in campo e si è chiaramente allenato insieme al gruppo.

Raphinha e Yamal con delle fasciature alle mani durante la scorsta stagione.

In un video pubblicato dal Barcellona sui suoi canali social si vede proprio Yamal e tutta la squadra entrare in campo prima di iniziare la seduta. Il talento spagnolo però prima di entrare definitivamente sul terreno di gioco fa un gesto particolare a favore di telecamera appena si rende conto di essere ripreso. Un gesto che non è sfuggito all'occhio attento dei vari tifosi. Yamal infatti si indica la mano destro, quella bendata. Proprio le bande sulle mani sono state oggetto di critiche e di ricostruzioni sulla veridicità di quelle fasciature che in realtà, secondo alcuni, servivano a nascondere qualcosa non conforme allo sport e alle sue regole.

Il dottor Niko Mihic, ex responsabile dei servizi medici del Real Madrid per sette anni, aveva alimentato questi sospetti tra aprile e maggio sottolineando come quelle bande venissero indossate non per curare eventuali tendiniti o altri problemi ma per nascondere eventuali accessi venosi più facili. Lewandowski, Raphinha e lo stesso Yamal le hanno indossate regolarmente durante tutta la scorsa stagione il luminare della medicina aveva subito fatto presente come ci fosse qualcosa di strano in quelle pesanti fasciature.

Yamal e il gesto delle bende sospette durante gli allenamenti nella passata stagione.

Il significato del gesto di Yamal a favore di telecamera

Del caso poi non se n'è più parlato – evidentemente si trattava solo di scaramanzia – ma il gesto di Yamal di indicarsi le bende è sembrato essere essere quasi come un gesto provocatorio riferito proprio a quella polemica. Già la scorsa stagione, il giocatore del Barcellona ha pubblicato su Instagram un'immagine con la mano fasciata dopo che erano sorti dei sospetti circa quel tipo di fasciatura che sistematicamente mostrava durante le partite ufficiali della squadra catalana. Una "risposta" alle voci che ha ripetuto oggi.