video suggerito

Lamine Yamal incanta contro l’Inter, il papà impazzisce in tribuna: il video diventa virale L’incontenibile felicità di papà Mounir al gol-capolavoro del figlio Lamine in Barcellona-Inter è diventata virale: sulle tribune del Montjuic, Lamal senior sfoga tutta la sua esultanza alternando momenti di puro entusiasmo a sfoghi di rabbia per scaricare la tensione. Ben presto il filmato ha fatto il giro del web con milioni di visualizzazioni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le giocate del giovane Lamine hanno impressionato e ammaliato tutti: un fenomeno, un campione, il nuovo Messi. E via dicendo: tutto giusto per un talento che a soli 17 anni ha dato prova estrema del proprio talento cristallino nella semifinale tra Barcellona e Inter. Incantando tifosi, appassionati e avversari. Non il proprio papà che, presente in tribuna ha seguito le gesta del proprio virgulto, esplodendo in una esultanza pazzesca al momento del magico gol con cui gli azulgrana sono ritornati in partita.

Un'azione che oramai fa parte della storia del calcio, un festo tecnico e atletico che è già da almanacco da far vedere ai più giovani, compiuto dal "17enne più anziano del calcio", come lo hanno definito in Spagna celebrando Lamine Yamal, nemmeno diciottenne e già in profumo del prossimo Pallone d'Oro. Il gol con cui ha umiliato l'intera difesa nerazzurra e deliziato il mondo, è stato qualcosa di magico che ha lasciato a bocca aperta gli avversari, ha fatto parlare durante l'intero post partita e nei giorni successivi. E fatto esultare i migliaia di tifosi azulgrana in tribuna e quelli attaccati davanti agli schermi TV.

Tra i presenti al Montjuic, c'era anche il papà di Lamine, Mounir Nasraoui, di professione pittore edile, originario di Larache, in Marocco. Ed è stato lui a catalizzare l'attenzione dei vicini di posto in tribuna nell'esatto momento in cui il figlio ha meravigliato con il capolavoro del momentaneo 1-2. I telefonini hanno indugiato pochissimo sul campo, rivolgendosi alla felicità straripante di papà Mounir: rigorosamente in divisa da tifoso con la maglia azulgrana riportante il nome del figlio e il suo numero 19, non ha saputo trattenere la propria gioia. Braccia al cielo a pugni chiusi, urla di giubilo, abbracci a chi aveva a fianco e poi tutta la tensione scaricata sulla vicina balaustra. Il tutto finito ovviamente onlibe sui vari social, in un video da milioni di click.