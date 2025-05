video suggerito

Lamine Yamal è diventato Ryan: perché il Barcellona adesso chiama così il suo gioiello Lamine Yamal ha forse cambiato nome in Ryan? Il Real Madrid e lui stesso usano adesso quel nome: cosa significa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Gol di Ryan", ha twittato il Barcellona domenica durante il Clasico vinto in rimonta sul Real Madrid, a corredo della foto di Lamine Yamal che aveva appena messo a segno la rete del momentaneo 2-2 (poi diventato 4-3 al fischio finale) contro la squadra di Ancelotti. Poco dopo lo stesso 17enne talento del club blaugrana e del calcio mondiale si è riferito a se stesso ancora come "Ryan" in un post sul proprio profilo Instagram con cui ha preso in giro in maniera feroce il madridista Jude Bellingham.

Perché Yamal adesso è diventato Ryan: cosa significa

Ma che sta succedendo? Forse Yamal ha cambiato nome? Niente di tutto questo: il motivo è da ricercare in un video diventato virale sui social nei giorni scorsi, in cui il giovanissimo Lamine incredibilmente non è stato riconosciuto all'ingresso di un noto locale di Barcellona dove il calciatore era andato a cena con alcuni amici. È accaduto che un gruppo di ragazze all'esterno del ristorante ha chiesto a Yamal di scattare loro una foto, senza avere la minima idea di chi avessero di fronte, poi una di loro si è insospettita e ha chiesto come si chiamasse: a quel punto lui ha risposto "Ryan".

Da quel momento Ryan è dunque diventato scherzosamente il suo alter ego: non solo il Real lo ha chiamato così, ma lui stesso ha usato quel nome in un post beffardo rivolto a Bellingham, uscito sconfitto dal Clasico col suo Real (quarta sconfitta consecutiva per le merengues contro il Barcellona). "Mm, ha segnato Ryan", ha scritto Lamine, aggiungendo poi tra parentesi un messaggio solo all'apparenza criptico: "Metti mi piace anche a questo".

Leggi anche I commenti del padre di Yamal in diretta durante Inter-Barcellona: invitava tutti al boicottaggio

Il riferimento, che ha gasato i tifosi blaugrana, era al ‘like' messo da Bellingham al post celebrativo di Bastoni dopo l'epico 4-3 dell'Inter contro il Barça che ha mandato in finale di Champions i nerazzurri e spedito a casa la squadra di Flick. Yamal si è seduto sulla riva del fiume e non ha dovuto attendere neanche troppo per veder passare davanti a lui il buon Jude stecchito nel Clasico…